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12.04.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Крым, НАТО, Политика, Россия, США, Украина
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Вслед за Крымом американские самолеты-шпионы начали кружить возле Приднестровья

Американские самолеты-разведчики участили свои полеты у границ Приднестровья. Как сообщает местный телеканал ТСВ, самолет-разведчик ВВС США MC-12W Liberty с начала года трижды кружил над границей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американский разведчик совершал полеты с территории румынской авиабазы Михаил-Когэлничану, огибал Одессу и курсировал по воздушному пространству Украины у границ с Приднестровьем.

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«Если внимательно проанализировать траекторию полета самолета-шпиона, становится ясно – американцев, скорее всего, интересуют склады в селе Колбасное. Их охраняют военные ОГРВ (Оперативная группа российских войск, – авт.) в Приднестровье», – говорится в сообщении.

При этом, американский самолет-разведчик несколько раз залетел на территорию нейтральной Молдавии.

«Чтобы не было иллюзий – это американский самолет-разведчик. Наверное, к посевной готовится. Если кто-то думает, что это добавляет мира, то я сильно сомневаюсь», – заявил в своем блоге бывший замминистра иностранных дел Молдавии Валерий Осталеп.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что американские разведывательные дроны и самолеты-разведчики каждый день курсируют над Крымом, фиксируя российские системы ПВО, расположенные на полуострове и осуществляя мониторинг ситуацию в Керченском проливе.

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