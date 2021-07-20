Нацики устроили шабаш под львовским судом из-за неявки Зеленского

20.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не явился на суд, по делу об угрозах в его адрес со стороны украинских националистов, где он был признан пострадавшим.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатор», на заседание не пришли также прокуроры и следователи, что стало поводом для фигурантов дела – депутата Софии Федыны и боевика Маруси Зверобой, а также другим сторонникам экс-президента Петра Порошенко собрать митинг под стенами Галицкого райсуда Львова.

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Участники обвинили президента в уклонении от службы в армии, трусости и подготовке к сдаче Украины. Также импровизированный «народный» суд признал Зеленского виновным в преследованиях националистов и боевиков АТО.

«Не появились никто – не то, что потерпевший, но и прокуроры, следователи. Это означает, что с их стороны они не хотят вляпаться еще больше и отвечать за все те преступления, за которые уже скоро будет отвечать Зеленский Владимир Александрович. Зеленский не появился потому, что он боится. Боится неудобных вопросов, боится нашей реакции, боится того, что люди слышат наши с Марусей слова. Наверное, это самый важный момент, потому что мы не только с Марусей оказались первыми, кто критиковал Зеленского, но вопрос в том, что особенно Марусины слова люди более, чем услышали.

Услышали сторонники и не сторонники, но началась публичная дискуссия о том, что Зеленский занимается бесчинствами, и каждый его шаг, шаг уклониста по решениям на передовой ведет к сдаче украинских интересов, ведет к сдаче украинской территории, за которую мы платим жизнями и здоровьем наших воинов», – заявила выступившая под стенами суда Федына.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что инструктор боевиков так называемой АТО Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Самбул) заявила, что националисты «ушатают» президента Владимира Зеленского за «государственную измену» в случае, если власть снова примет решение об отводе войск на Донбассе.