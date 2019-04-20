Нацики в восторге: языковой инвалид Зеленский покорился украинизации

20.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Владимир Зеленский на состоявшихся дебатах должен был играть по правилам Петра Порошенко и отказаться от своего родного языка в пользу украинского, что наверняка оттолкнет от кандидата-комика несколько процентов идеологических русских избирателей.

Об этом, не скрывая удовольствия, в своем видеоблоге рассуждает лидер запрещенного в РФ «Братства» Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самым большим успехом команды Порошенко было то, что Зеленский был вынужден, по крайней мере частично, говорить на украинском языке. Это забрало у него минимум 10% его избирателей, потому что более 10-ти процентов, на самом деле – это грязная сепарня, которая в принципе не принимает ничего украинского, в том числе и языка.

Она, вне сомнения, расстроилась, что Зеленский был вынужден, для того, чтобы понравиться маленькой другой части, говорить на украинском языке.

На этом украинском языке он говорил плохо, с ошибками, видно, что ему это не нравится, что он – человек с ограниченными лингвистическими способностями, что он языковой инвалид», – заявил Корчинский.

Напомним, что сам Зеленский ранее, говоря о политике после занятия кресла президента, обещал, что следующее поколение жителей русскоязычных областей Украины будет ассимилировано и откажется от родного языка в пользу украинского «с большим удовольствием».