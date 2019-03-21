Зеленский поддержал ассимиляцию русских: Все будут говорить по-украински

21.03.2019, Москва, Игорь Петров

Следующее поколение жителей русскоязычных областей Украины будет ассимилировано и откажется от родного языка в пользу украинского «с большим удовольствием».

Об этом кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил в беседе с журналистами иностранных изданий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинский язык – государственный язык. Страна и власть должны поддерживать и развивать русский и языки меньшинств. Не надо давить языки меньшинств. Не надо давить русский язык. Но, конечно же, мы живем в эволюционный момент украинского языка. Украинский язык – прекрасный язык. Все переходят на украинский язык с большим удовольствием.

У нас и так образовательная система сегодня так выстроена. Все будет, все будут говорить на украинском. Следующее поколение все будет говорить на украинском. Мои дети говорят на украинском.

Мы не давим никакие языки, у нас украинский – государственный. Извините, у нас страна Украина», – сказал Зеленский.