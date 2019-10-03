Нацики в ярости: Украина попадает в новую зависимость от РФ

03.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина начала прямые закупки российской электроэнергии. Импорт осуществляет компания «Юнайтед Энерджи», связанная с олигархом Игорем Коломойским. Всего Россия будет поставлять на Украину порядка 20% необходимого стране объема электроэнергии.

Об этом в своем Фейсбуке заявил блогер-националист Назар Приходько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Приходько, инициатором закупок стал депутат Верховной рады от партии «Слуга народа», глава комитета по вопросам энергетики Андрей Герус.

«К чему это приведет в ближайшем будущем:

1. Высокая вероятность остановки Украинские ТЭС, в том числе государственной «Центрэнерго».

2. Начнут закрываться государственные шахты, большинство из которых и так нерентабельны, но они дают людям работу. Пока дают.

3. Государственному «Энергоатому» придется снизить производство электроэнергии…

Дело в том, что все мы понимаем один факт: получив такую серьезную долю на нашем рынке электроэнергии, РФ рано или поздно прибегнет к шантажу. В самый критический момент, РФ откажется поставлять 20%, наступит энергетический кризис, выходом из которого будут прежде всего политические уступки с нашей стороны. Такой прием в Украину РФ использовала уже неоднократно», – пишет Приходько.