Нациков призывали оспаривать капитуляцию на фронте

09.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Вместо того, чтобы митинговать на майдане против подписанного плана Штанмайера с воплями «Нет капитуляции», надо формировать националистические батальоны и, невзирая на позицию официального правительства, ехать воевать на Донбасс.

Об этом в эфире канала «InterVizor» заявил поддержавший майдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мне задают иногда вопрос, а ты на майдане – не на майдане, я говорю, да, конечно, нынешняя власть творит глупость откровенную, но идти сейчас на майдан – ещё большая глупость. Потому что ни те, ни другие не правы.

То, с чем мы столкнулись, создано именно теми людьми, которые сегодня стоят на майдане. Именно те люди закрывали глаза на отсутствие военных действий, на нежелание воевать, на минские договорённости, на то, что в стране разворачивалась пятая колонна под управлением Медведчука – они все закрывали на это глава. И, по большому счёту, даже сейчас они ничего не смогут сделать. Если ситуация не поменялась, то что принесёт майдан?», – заявил Дацюк.

«По большому счёту, если мы против капитуляции, надо формировать добробаты и, невзирая на позицию правительства, идти и воевать, а не на майдан. На майдане капитуляция не оспаривается. Кому они кричат «Нет капитуляции»?

Значительная часть украинских граждан не пойдёт воевать в любом случае. Во-первых, потому что не умеют, во-вторых, потому что не могут. Значит это обращение к комбатантам?», – отметил украинский философ.

По его словам, из ситуации есть два выхода.

«Первый – это они формируют добробаты и идут на войну. Второй выход – это хунта, но попытку получить хунту мы уже пережили, мы уже имели власть, которую называли хунтой. Заканчивается это всё для хунты трагично, потому что оказывается, что стратегического мышления нет, внешние силы их принуждают с врагом договариваться, а когда пошли договорняки, в ход включились такие вещи, как собственный бизнес, олигархические интересы и так далее. Посмотрите на Коломойского: от национал-патриота в начале войны до фактически пятой колонны», – добавил Сергей Дацюк.