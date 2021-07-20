20.07.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина
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Националистов на Донбассе Россия не потерпит – Козак

Новости УкраиныПривлечение Украиной националистических формирований при попытке широкомасштабного наступления на Донбасс будет автоматически расцениваться Москвой...

Привлечение Украиной националистических формирований при попытке широкомасштабного наступления на Донбасс будет автоматически расцениваться Москвой и всем мировым сообществом как попытка геноцида жителей региона.

Об этом в интервью французскому изданию «Политик Интернасьональ» заявил замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Говоря о том, что попытки разрешить конфликт в Донбассе военным путем будут иметь разрушительные последствия для Украины, он подчеркнул, что причиной этих последствий будет, прежде всего, внутриполитическая ситуация в стране.

«Как неизменно свидетельствуют опросы общественного мнения, подавляющее большинство граждан Украины против возобновления боевых действий и выступают исключительно за мирное политическое разрешение конфликта…

По тем сведениям, которыми мы располагаем, следствием обострения ситуации на Юго-Востоке и нагнетания военной истерии стало существенное увеличение миграционного оттока – как в Россию, так и в европейские страны граждан Украины призывного возраста.

Разочарование во власти и глубокий раскол в обществе будут разрушительными для Украины. Еще одну «революцию достоинства» Украина вряд ли сможет пережить. Именно в этом смысле те, кто вынашивает милитаристские планы, «играют со спичками на пороховой бочке», – объяснил Козак.



При этом, отвечая на вопрос, встанет ли Россия на защиту жителей Донбасса в случае нападения Украины, он ответил: «В таком случае не исключено, что мы столкнемся с ситуацией, приобретающей признаки геноцида».

«К сожалению, на Украине сохраняются крайне радикальные политические группы, которые готовы и на такие действия. И, как мы наблюдаем в последнее время, действиям этих групп украинское государство сегодня противостоять не может. В случае если в зоне конфликта будут «править бал» те, кто сегодня устраивает откровенно националистические силовые акции на улицах Киева, это станет трагедией. Очевидно, что безучастными к ней не будет не только Россия, но и все мировое сообщество», – добавил Козак.

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