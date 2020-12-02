02.12.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Донбасс, Закарпатье, Крым, нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Сюжет дня, Украина
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Националисты ударно работают на распад Украины – эксперт


Происходящее на Украине свидетельствует, что остановить процесс распада этой страны уже не получится.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский телеведущий Владимир Соловьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине, судя по всему, процесс распада не остановить. Сейчас стали напрямую угрожать тем людям, которые ощущают и чувствуют себя венграми, было сказано: «Знаем, где живёте, только попробуйте что-нибудь сделать, и мы к вам придем», – сказал он.

В свою очередь, историк и политолог Владимир Корнилов подчеркнул, что при такой политике следом за Донбассом от Украины отойдут и другие регионы.

«Так они говорили и Донбассу очень долго, в итоге Донбасс ушел. Так уйдёт и Закарпатье, и целый ряд других регионов, где будут звучать такие же заявления», – заключил политолог.


Напомним, ранее радикал из националистической организации «Правый сектор» начал угрожать жителям Закарпатской области расправой за мысли об автономии.

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