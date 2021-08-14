Националисты в Киеве после драки у офиса Зеленского избили снимавшего это журналиста

14.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Связанная с уволенным экс-главой МВД Арсеном Аваковым группировка «Нацкорпус», проводившая сегодня митинг «против капитуляции», обернувшийся столкновениями с полицией в Киеве, избила фотографа, требуя от него стереть снимки драки с правоохранителями.

Избиение произошло в самом центре украинской столицы, в нескольких сотнях метров от Верховной рады и Кабмина, и свидетельствует об уровне вседозволенности, которую себе позволяют националисты.

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К слову, по иронии, пострадавший фотограф работает в украиноязычном издании «Буквы», которое вполне лояльно к режиму, придерживается антироссийской линии и т.п.

Сам главарь «Нацкорпуса» Андрей Билецкий (основатель нацистского полка «Азов») объяснил агрессивность своих подопечных примером Белоруссии.

«Зеленский говорит «перемирие», у нас за последнюю неделю три «двухсотых», вчера – двое «трёхсотых». Зачем это делается? Чтобы было проще капитулировать, а для этого – деморализовать армию. Они говорят: «Не нарушайте спокойствие при проведении акции протеста». Шина на данный момент не является запрещённым предметом ни в каком списке. Это делается для того, чтобы как в Белоруссии, чтобы люди привыкли ходить как овцы: не нарушайте, не ходите туда, пройдите три тысячи человек через кордон в одного человека. Приучают быть овцами, чтобы потом, когда выйдут даже сто тысяч, не бояться», – говорил Билецкий.

Он отметил присутствие в толпе флагов белорусских змагаров и поприветствовал их кличем «Живе Беларусь!»

«Сейчас против белорусов направлены в том числе репрессии СБУ, несмотря на то, что Зеленский обещал им защиту в нашей стране», – сказал Билецкий.

«Дубинка менее стрёмная, чем АГС, – продолжал он. – Слезоточивый газ – значительно менее неприятная штука, чем когда сверху падает 120-ка. Переживём и это. Но не дадим превратить нашу страну в Белоруссию». «Все тут ляжем, но Украина останется страной свободных людей. Все ляжем, но они должны знать, сколько бы они не посадили, не били и так далее – не будет вам капитуляции! Что угодно вам будет – тюрьма вам будет за предательство государственных интересов, Ростов, возможно, если успеете, вам будет. Но капитуляции страны – не будет. Слава Украине!» – пригрозил националист.

Другие выступающие уточнили требования к власти:

«Никаких имплементаций «формулы Штайнмайера» и прочего, что предусматривает сдачу территорий Востока. Которые предусматривают выборы до установки окончательного контроля, «особый статус». Категорически этого не может быть». «Только полная победа над РФ и возвращение украинских территорий на Востоке и возвращение Крыма. Никакой воды в Крым! Об этом не может быть и речи. Это единственное, что требуют от Зеленского из-за поребрика. Это нас единственный рычаг давления и влияния для наших международных отношений. И последнее: никаких встреч с Путиным, никаких взглядов в глаза х..лу и попыток найти там мир… Рано или поздно нас увидит президент, если успеет. Если не решит лететь в Оман или Ростов, куда таким, как он, и дорога по украинской традиции», – вещал националист, после чего в сторону оцепления и за забор полетели файеры.

Завершая мероприятие, руководитель Центрального штаба «Нацкорпуса» Максим Жорин подчеркнул, что акция заканчивается, но «проблемы власти команды Зеленского на этом только начинаются», и пообещал украинскому президенту тёплую встречу на день «незалежности».