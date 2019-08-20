20.08.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Общество, Политика, Россия
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Национально-ориентированный главный идеолог Белоруссии отверг связь с оппозицией

Новый заместитель главы администрации президента Белоруссии, ответственный за идеологию Андрей Кунцевич, отверг претензии на идейную близость с националистами, которые вчера распространяла оппозиционная пресса.

Правда, сделал он это в интервью оппозиционному агентств TUT.BY, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера, например, в том же «Твиттере» кто-то упрекал меня в том, что я прозападный, кто-то — наоборот, что пророссийский.

Я не прозападный и не пророссийский, я — пробелорусский. Я читаю и Шрайбмана, и Пальчиса, но в то же время я читаю и Дмитрия Крята из «Советской Белоруссии» и считаю, это правильно.

Еще раз повторю: чем больше мнений будет, тем легче для себя делать какие-то выводы», – заявил Кунцевич.

Напомним, после назначения Кунцевича националистическое издание «Наша Нива» с удовлетворением отмечало, что он часто пользуется белорусским языком, несмотря на то, что его карьера складывалась в граничащей с Россией Могилевской области.

Особо подчеркивалось, что Кунцевич подписан в «Твиттере» не только на государственные СМИ, но и на оппозиционные «Нашу Ниву» и «Народную Волю», а также блогеров Эдуарда Пальчиса и Антона Мотолько.

После этого Пальчис даже деанонимизировал свой телеграм-канал.

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