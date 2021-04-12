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12.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Молдова, Политика, Румыния
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Посол Румынии в Кишиневе хочет вакцинировать граждан страны «от молдовенизма»


Посол Румынии в Кишиневе Даниэль Ионицэ признался, что хотел бы вакцинировать граждан Молдовы от «примитивного молдовенизма».

Об этом он заявил в эфире молдавского телеканала PRO TV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы я мог открыть центры вакцинации в посольствах, я бы не вакцинировал молдавских граждан против COVID, я бы, возможно, вакцинировал бы их против примитивного молдовенизма или против тех чувств, которые они в какой-то момент испытывают к Румынии, унаследованные от советских времен», – сказал Иоэницэ.

Примечательно, что журналистка молдавского телеканала после этих слов расплылась в улыбке.

Депутат парламента Молдовы Богдан Цыдря в своем телеграм-канале ответил румынскому послу.

«Так и хочется спросить посла: убийство 30 000 граждан в 1918-1921, в том числе в контексте Татарбунарского и Хотинского восстания – это тоже “негативный нарратив”?Убийство 300 000 евреев, 30 000 цыган и тысяч молдаван в 1941-1944 – это тоже ложь? А румынская комиссия Эли Визеля утверждает, что нет, не ложь, а чистая правда!», – написал Цыдря.

Ранее Ионицэ назвал румынских союзников Гитлера «геройски павшими за освобождение Бессарабии от советской оккупации».


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