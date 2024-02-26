Нацист Дикий: Западное оружие не спасёт без тотальной мобилизации

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Если ВСУ будут воевать по формуле – дали больше оружия, значит, можно мобилизовать меньше людей, то всё закончится тем, что поражение Украины обойдётся дороже западным налогоплательщикам.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-командир роты запрещенного в РФ карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Его возмутили слова главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о том, что если помощь Запада Украине будет уменьшаться, то придется мобилизовать больше граждан в ВСУ.

«А чем больше дадут оружия, тем меньше придётся мобилизовать, потому что будет другой коэффициент вооружённости» – вот, к сожалению, коэффициент Арахамии тут просто зашкаливает. Это эффект Даннинга–Крюгера, когда человек настолько некомпетентен, что он даже не понимает, что он некомпетентен. Речь совсем о другом. Если мы будем делать такую привязку – дали больше оружия, мы мобилизовали меньше людей, то просто наше поражение в войне обойдётся дороже западным плательщикам налогов. Вот и всё. Мы должны сделать паритет по людям, а дальше, превыше этого паритета, завоёвывать победу за счёт преимуществ технологичных. Вот так это работает. А говорить, что одно вместо другого – это просто вести нас к проигрышу», – заключил Дикий.