Нацист Ильенко: «Шухевич и Бандера для поляков хуже Гитлера. А Сталин – просто прекрасен»

Игорь Шкапа.  
22.10.2026 19:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 509
 
Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Польша, Пропаганда, Россия, Украина


Украине не следует оправдываться перед поляками за решение Львовского облсовета объявить 2027-й годом гитлеровского офицера Романа Шухевича.

Об этом в эфире видеоблога «Львовская мануфактура новостей» заявил экс-депутат Верховной рады, капитан сформированного из членов запрещенной в РФ «Свободы» батальона Андрей Ильенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине не следует оправдываться перед поляками за решение Львовского облсовета объявить 2027-й годом гитлеровского...

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«Все время мы находимся в ситуации, когда оправдываемся. Я хочу, чтобы мы перестали оправдываться. Это надо прекратить делать, потому что пока мы оправдываемся, мы выглядим так, что нас судят. Собрались великие гуманисты из всех стран Европы, которые в свое время все оккупировали части территории Украины, и судят украинцев, у которых на тот момент не было своего государства», – злился нацист.

Он недоволен, что для поляков героизация бандеровцев на Украине важнее других вопросов.

«Оказывается, мы вот самые страшные, я не знаю, уже хуже Гитлера наверняка в Польше, уже так выглядит. Смотрю польскую пропаганду, смотрю что несет «Конфедерация» реально, Гитлер просто гуманист по сравнению с Бандерой, с Шухевичем, с украинцами, Сталин вообще классный парень, даже вопросов к нему никаких нет.

Сталин вообще прекрасен. Там никто не упоминает ни о каких преступлениях Сталина. Никто не упоминает об оккупации Польши. Вообще это все никому не интересно… Волынь, Шухевич, Бандера. Все. Вот все на этом все кончается. Это надо прекращать уже!», – требует Ильенко.

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