Нацист «Перун» из ВСУ: Мы нашли болевую точку России, но сил не хватает

Анатолий Лапин.  
17.08.2026 10:22
  (Мск) , Киев
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Дзен, Крым, Россия, Украина


Главная цель ВСУ – перерезать сухопутный коридор в Крым – «болевую» и «сакральную» точку России. Однако у бандеровцев не хватает резервов –  силы постоянно отвлекаются на то, чтобы остановить продолжающееся наступление русских в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала 24 заявил командир 1 ОШП ВСУ Дмитрий «Перун» Филатов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Главная цель ВСУ – перерезать сухопутный коридор в Крым – «болевую» и «сакральную» точку...

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«Десакрализируя Крым, мы всю эту надстройку пропаганды, которая выстроена вокруг все этой войны, разрушим, потеряются смыслы. История про освобождение Донбасса является более отвлекающим маневром противника, который пытается сосредоточить все силы и средства обороны на защиту Донбасса…

Противник нас на протяжении всей войны ставит перед выбором: мы или защищаем свою территорию, или ищем средства завершения войны. Я считаю, что эти мероприятия должны проходить параллельно. Для нас крайне важен выход к Азовскому морю, блокада, сообщения по сухопутью с Крымом. Именно это будет основным, решающим вопросом в завершении войны», – заявил вырусь Филатов.

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English version :: Читать на английском Нацист «Перун» из ВСУ: Мы нашли болевую точку России, но сил не хватает

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