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Украина готова к бессрочному террору Крыма – удары могут усилиться в 7 раз, если Запад будет без задержек перечислять транши бандеровскому режиму.

Об этом заявил главарь беспилотных сил ВСУ террорист Роберт «Мадьяр» Бровди в интервью Associated Press, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Могли бы нанести в семь раз больше ударов по военным объектам в Крыму, если бы обещанные западными союзниками», – говорится в публикации.

Бровди посетовал, что «его силы оснащены лишь на 14% от того, что потребовалось бы для проведения Крымской наступательной операции в полном объеме».

«Это банальная проблема несвоевременного финансирования, которое наши партнеры выделяют, но которое поступает значительно медленнее, чем мы рассчитывали», – сказал террорист.

Издание указывает, что Мадьяру приходится скрываться от российского возмездия:

«Он любит спать с открытым окном, но теперь, когда он стал одним из самых преследуемых людей в России и проводит большую часть времени в подземных бункерах, это удовольствие ему редко доступно».

Западные репортеры, побывавшие в логове террориста, описывают его так:

«Подземный командный пункт Бровди, напоминает музей, где выставлены произведения украинского искусства… Картина висит на фоне десятков экранов, транслирующих в прямом эфире кадры с передовой, а также данные в режиме реального времени, которые помогают принимать решения на поле боя. Солдаты могут выпить хорошего кофе, почитать книгу, позаниматься спортом или отдохнуть в спальном отсеке — это больше напоминает офис в Кремниевой долине, чем командный пункт».

Авторы указывают, что успех террористических атак ВСУ во многом обеспечен Илоном Маском.

«Теперь, когда связь Starlink распространилась по всему Крыму, его силы могут уничтожить даже самую хорошо защищенную цель, используя в среднем всего три беспилотника, комбинируя боеприпасы с разными характеристиками и боеголовки в зависимости от того, по чему наносится удар».

Бровди признаёт, что итогом его деятельности стало усиление ударов по Украине. И вскоре оно может достичь невиданных ранее масштабов: