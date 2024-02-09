Украинцам надо понять, что речь идёт не о необходимости мобилизации конкретного полумиллиона человек, а о начале новой реалии, когда люди в армию будут нужны постоянно.

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил бывший командир запрещённого в РФ «Азова», а ныне замком 3 ОШБ майор ВСУ, нацист и власовец Максим Жорин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что произошло с этими 500 тысячами? Людей просто испугали, и всё. А откуда, как они… и так далее. Я считаю, вообще нельзя называть цифры, потому что это будет неправда, и каждый раз любую цифру, которую мы назовём, мы доведём до того, что потом нужна будет другая. Цифры потерь? Я считаю, что нельзя на сегодняшний день их раскрывать. Пока что этого делать нельзя. Точно так же, как и играться в цифры, сколько нам надо людей. Да никто посчитать их не может, нам постоянно нужны люди. Не решит вопрос даже 500 тысяч человек. Мы что 500 тысяч человек получим и победим в войне? Нет, так не будет», – сказал Жорин.

Он добавил, что нужна «перемога», и никуда украинцы от этого не денутся.

«Мы должны объяснить обществу, что это не количество, это новая реалия, в которой мы живём, люди нужны постоянно. Не существует танка или самолёта, который победит на этой войне, побеждать всё равно придётся украинцам, которые постоянно нужны будут в армии. Для этого надо сначала всем встать на учёт нормально для того, чтобы понять вообще, сколько мужчин, и кто из них что может делать», – объяснил нацист.

Отметим, что в первый же день назначения Сырского на должность главкома ВСУ военкоматы на Украине перешли на круглосуточный режим.