В первый же день назначения Сырского военкоматы перешли на круглосуточный режим

Михаил Рябов.  
09.02.2024 16:31
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Дзен, Мобилизация, Украина


В первый же день после назначения Александр Сырского новым главкомом ВСУ правительство Украины разрешило круглосуточную работу военкоматов для прохождения медкомиссий, проведения учета призывников и резервистов.

Всё это вполне соответствует прогнозам, согласно которым Сырский будет обеспечивать «стратегическую оборону» ВСУ, не считаясь с потерями, – как это делал в Бахмуте, за что получил прозвище «мясника».

В первый же день после назначения Александр Сырского новым главкомом ВСУ правительство Украины разрешило...

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 «В России на круглосуточный режим работы перешли предприятия ВПК, на Украине, мясокомбинаты», – язвительно замечает военкор Герман Куликовский.

Его коллега военкор Александр Харченко прогнозирует, что отлов мужского населения на фронт теперь активизируется по ночам:

«А приезжать на адреса они будут на воронке с надписью «Хлеб»?», – проводит он невесёлые параллели.

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