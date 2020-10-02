02.10.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Россия, СБУ, Скандал, Украина
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Нацистам сливают адреса адвокатов, известные лишь украинским спецслужбам


Секретная информация о месте жительства адвоката по резонансному делу о символике дивизии СС «Галичина» стала достоянием радикалов, которые стали размещать угрозы по адресу ее проживания.

Об этом в эфире YouTube-канала «Klimenko Time» заявила адвокат Людмила Браславская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне слушания дела адвокат обнаружила в своем подъезде картинки с угрозами о расправе

«Мой домашний адрес никогда, нигде, ни в каких документах вообще никогда в жизни не значится. Во всех процессуальных документах я указываю адрес для переписки, который не соответствует моему домашнему. Вы же понимаете, одинаковая ситуация и по адресам судей, которая вообще является конфиденциальной информацией. Это абсолютно неизвестная информация, каким образом мой адрес стал…, он нигде не фигурирует», – рассказала Браславская

Из вышесказанного ведущий передачи сделал вывод, что адрес адвоката может быть известен только представителям власти и спецслужб – МВД, СБУ.


«Таки да, ну просто, я вам объясняю то, что нигде, никогда…. Я имею адвокатское свидетельство с 1994 года, не хочу вдаваться в арифметику, чтобы там были подсчеты, но 26 лет я работаю адвокатом. Я работаю по уголовным делам, по всем категориям дел, поэтому я свой адрес, там, где я зарегистрирована, он нигде, никогда вообще не фигурирует в принципе в истории», – добавила Браславская.

Адвокат считает, что угрозы адресуются ей как юристу за то, что она представляет в суде интересы Натальи Мясниковой, которая подавала иск о признании символики СС «Галичина» нацистской и запрете ее на территории Украины.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее суд признал, что символика дивизии СС «Галичина» не является нацистской и, соответственно, не подпадает под действие законодательства о «запрете символики коммунистических и национал-социалистических режимов».

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