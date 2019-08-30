Нацистская улица обещает отбалансировать «нездоровую» власть

30.08.2019, Львов, Владимир Гладков

Нехватку веса националистов в стенах Верховной Рады компенсирует улица, которая уже показала свою дееспособность, проведя альтернативный пятидесятитысячный марш «людей войны» в честь Дня «незалежности».

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявил экс-нардеп от ультра-националистической партии «Свобода», бывший сотрудник СБУ Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть ли у проукраинских сил план «б» на случай, когда увидят, что новый парламент действует в интересах России?» – озвучил вопрос телезрителя ведущий.

«Мы сейчас все должны привыкнуть к тому, что политика существует не только парламентская, но и внепарламентская. Буквально на прошлых выходных на марше защитников Украины мы видели, что на Украине параллельно к официозу, к политике кулуарной, к политике парламентских комитетов, трибун и так далее, есть целиком иное живое движение. Движение тех, кто Украину защищал и готов далее продолжать делать всё, чтобы она сохраняла суверенитет», – заявил Михальчишин.

По его мнению, сбалансировать нехватку неонацистов в Верховной Раде поможет улица.

«То, что в альтернативном параде ко Дню независимости приняли участие более 50 тысяч людей, а среди них очень активные ветеранские организации, очень активные волонтёрские структуры, как раз показывает, что у нас рождается новая сила. И эта сила не обязательно должна противостоять и противодействовать власти, а должна обеспечивать её здоровый баланс.

Так как этот баланс, как мы видим со слов новоизбранных парламентариев от оппозиции, они не могут осуществить из-за нехватки веса в стенах Верховной Рады, я думаю, что мы это должны делать на площадках телеэфиров, на майданах украинских городов, в экспертной среде, ну и в конце концов в тех дееспособных структурах, которые должны стать настоящим, а не грантоедским гражданским обществом. И, благодаря людям войны, у нас такие надежды есть», – отметил экс-тягнибоковец.