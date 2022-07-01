Нацистские обстрелы пока украинского Артёмовска. Отчаявшиеся жители написали открытое письмо ВСУ

Новости Украины

«ПН» уже сообщал о том, что донбасский райцентр Артемовск (переименован киевским режимом в Бахмут, прежнее название возвращено указом главы ДНР) подвергается регулярным обстрелам нацистов, находящихся в нем. За прошедшее после публикации время эти обстрелы не только не сократились, но и значительно усилились, принося новые разрушения и жертвы. И хотя руководство ВСУ отвергает все претензии, практически каждый житель города знает, кто именно ведет эту пальбу.

Артемовск является примером того, как циничная украинская военщина ведет себя в подконтрольных ей населенных пунктах. Например, размещается в детсадах и школах посреди жилого сектора и разворачивает там боевые позиции.

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«В Бахмуте Донецкой Народной Республики в детском саду № 49 и школе № 18 дислоцированы подразделения ВСУ и иностранные наемники, а на подступах к зданиям развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки», — докладывал в конце мая официальный telegram-канал Минобороны РФ.

А еще эта военщина, с одной стороны, пытается уничтожить всю городскую инфраструктуру, чтобы ничего не досталось наступающим союзным войскам (на местное население его якобы «захисныкам», само собой, полностью наплевать). С другой же – бьет по жилым домам и их обитателям, дабы обвинить в этих преступлениях Россию и ДНР.

Ведь недаром же, как мы помним, спустя 7 (!) минут после обстрела украинскими артиллеристами своих сограждан, учиненном в Праздник Святой Троицы, на гостелеканале «Дом» (его создал Зеленский для оболванивания жителей Донбасса и Крыма) появился сюжет якобы о «российском авиаударе». Очевидцы сообщали тогда, что телегруппа «Дома», несмотря на позднее время, тут же замелькала по местам, куда прилетел «градовский» боезапас. Из некоторых дворов жильцы, знающие правду, гнали журналюг прочь. Вскоре эту спекуляцию на человеческой трагедии распространили и западные медиаресурсы.

За прошедшие недели «защитнички» не только не угомонились, а совсем наоборот. Практически каждый день и каждую ночь происходят обстрелы мирных кварталов и объектов инфраструктуры.

«Так называемые наши типа «защитники» накручивают круги по городу на джипах и «газелях» и лупят по нему из портативных установок и минометов. Были обстрелы и кассетами из «ГРАДов», установленных на окраинах. Бьют и по квадратам, которые у них явно четко определены, и куда придется. Зачем это делается? Явно, что хотят и город оставить без объектов, важных для его жизни, и обвинить россиян в геноциде», – делится мнением в местном паблике горожанин Виталий.

Самые свежие примеры преступлений нацистской военной камарильи (а в городе шастает множество нацистов со свастиками и прочей наколотой на телесах атрибутикой) таковы. 27 июня пострадал район авто-и железнодорожного вокзала. Городские власти сообщили, что «повреждены частные дома, многоэтажки, объекты инфраструктуры. Есть прилеты в зеленую парковую зону. По предварительной информации, обошлось без жертв, ведь из-за постоянных обстрелов люди почти не выходят из укрытий». Эту новость выложил местный сайт «Вечерний Бахмут», подконтрольный властям, но даже он не решился написать, что прилеты были со стороны союзников.

Что касается прилетов в зеленую зону, один из них стал роковым для отдыхающих людей в Артемовском пригороде Часов Яр. Там у озера, на популярном пляже «Золотая рыбка», во время обстрела 21 июня погиб 1 человек и ранено 11. Шестеро из которых – дети. На месте обстрела были найдены остатки кассетных боеприпасов.

В ночь с 24 на 25 июня в результате ночных артобстрелов разрушено более 15 домов, 1 человек погиб и 1 получил ранения.

Страдают практически все районы города. В районе молокозавода удар пришелся по частному сектору. Прилетело и на мясокомбинат. Один из осколков влетел в комнату частного дома и попал в бедро пятилетнему ребенку, игравшему в компьютерную игру.

30 июня в Артемовске после ночного обстрела было снова прекращено движение троллейбусов. В соцсетях пользователи выложили фото, где заметно, что, как минимум, 6 машин серьёзно повреждены взрывной волной и осколками. Также, не в первый раз уже, получило разрушения и здание депо. Немногим ранее заряды угодили в ремонтный цех.

Все это до такой степени возмутило горожан, что они, даже рискуя нарваться на репрессии, составили коллективное обращение к властям и ВСУ, которое опубликовали во всех местных пабликах и разослали по большинству мессенджеров.

Оно называется «Обращение от жителей Бахмута к нашим военным ВСУ, из числа адекватных и имеющих совесть».

Вот что пишут артемовцы:

«Сегодня, 30 июня, в 2 часа ночи, опять начался обстрел миномётом города, длился он до 3 часов ночи. Вы ведь находитесь тоже в городе и прекрасно слышите, что выстрел происходит где-то из центра города (район парка) и через 5 сек. прилетает на разные окраины (Ступки, Опытная, Собачевка, Посёлок, Бугор и т.п). Никакого наступающего войска «агрессора» рядом с городом и близко нет, по крайней мере, на расстоянии полёта мин. Весь город уже прекрасно понимает, что это стреляют какие-то отморозки, то ли психически нездоровые, то ли под воздействием веществ. Также на днях много жителей города наблюдали потасовку между солдатами возле магазина № 50, где одни ребята (честь им и хвала) требовали от других прекратить стрелять по городу. Этот дикий беспредел происходит уже вторую неделю каждую ночь. Бойцы, ребята, мужики, настоящие люди, остановите этих нечистей, начнут стрелять в следующий раз – найдите их и к трибуналу!».

Впрочем, надежды горожан на «мужиков» и «нормальных людей» в ВСУ не оправдались. Если какие-то простые военнослужащие (вероятно, из числа местных жителей) и сцепились с нацистами, требуя прекратить их бесчинства, то сей частный случай лишь подтверждает общее правило. А оно таково. Руководство ВСУ поспешило отречься от своей причастности и отбрехаться в привычной манере украинской пропаганды. Составили даже целое «опровержение», где утверждают, что ничего подобного бравые вояки не творят, а неблагодарные местные «клевещут» на своих «благодетелей».