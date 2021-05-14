Нацистские прихвостни засыпали СБУ доносами на мужчину, который назвал Гиви и Моторолу героями

14.05.2021, Славянск, Игорь Шаповалов

Новости Украины

В оккупированном Киевом городе Славянске группа националистов и атошников подала в СБУ несколько заявлений на местного жителя, который во время празднования Дня Победы публично заявил, что народ Донбасса не хочет жить на Украине.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат славянского горсовета Александр Белименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лицо, которое называет себя Лимарев Сергей, отрицает факт российской вооруженной агрессии на территории Украины и публично призывает к дальнейшим нарушениям территориальной целостности Украины. Слова Лимарева о том, что «Славянск пойдёт вместе с вокзалом в Россию», я расцениваю как призыв к России совершать дальнейшую военную агрессию на территории Украины…

Также считаю публичное заявление Лимарева о том, что Гиви и Моторола являются героями, недопустимой, и такой, что оскорбляет честь и достоинство воинов ВСУ и других силовых подразделений, что участвуют в «ООС» и «АТО».

Это заявление порочит память погибших защитников Украины и несёт моральный вред их родным», – говорится в тексте одного из заявлений, которое подал, непосредственно, местный депутат Александр Белименко.

Аналогичные доносы написали также националисты и участники «АТО» или «ООС». В СБУ все заявления приняли, пообещали их зарегистрировать и «принять меры».

«2014 год стал возможным, в частности, и из-за того, что на подобные упреки не было адекватной реакции ни от общества, ни от правоохранительных органов. Этой реакции нет и сейчас. Семь лет назад бездействие силовиков привело к тому, что целый город был оккупирован.

И сейчас слова о том, что Славянск вместе с вокзалом может пойти в Россию, мы расцениваем как призыв к стране-агрессору продолжить оккупацию. Никто в городе не хочет повторения 2014 года, и мы этого со своей стороны не допустим», – написал Белименко.