Нацистский полк «Азов»* становится бригадой

Вадим Москаленко.  
05.01.2023 20:05
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1302
 
Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Украина


В 2023 году группировки запрещённого в РФ террористического украинского формирования «Азов» объединятся в штурмовую бригаду. 

Об этом в эфире канала «ВИККА – Черкассы» заявил координатор проекта «Поддержи Азов», бывший боевик одноимённого нацбатальона, депутат Черкасского облсовета Олег Петренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В 2023 году группировки запрещённого в РФ террористического украинского формирования «Азов» объединятся в штурмовую...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Такой инсайд: в первых числах января будет объявлено о создании новой «азовской» бригады. То есть эволюция от «чёрных человечков» в 2014 году, батальон «Азов», полк Нацгвардии «Азов», тот самый легендарный из гарнизона в «Азовстали», и огромное количество подразделений. Сейчас ССО «Азов» Киев», ССО «Азов» Харьков», уже легендарный «Кракен», это батальон «Любарт», батальон ТРО «Азов» Днипро». И сейчас из многих этих подразделений была создана отдельная бригада сухопутных войск, это будет главной ударной силой «азовских» подразделений. 

Это максимальный уровень доступа к вооружениям, это очень серьёзно. Это уже не работа с другими бригадами на каких-то узких участках фронта, а это большие участки фронта, серьёзные задания, серьёзные наступательные операции освобождения украинских городов, потому что это будет именно штурмовая бригада. Обычно формирование бригады такого уровня длится до пяти лет. Буквально четыре месяца назад нам казалось это нереальным», – рассказал нацист. 

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть