В 2023 году группировки запрещённого в РФ террористического украинского формирования «Азов» объединятся в штурмовую бригаду.

Об этом в эфире канала «ВИККА – Черкассы» заявил координатор проекта «Поддержи Азов», бывший боевик одноимённого нацбатальона, депутат Черкасского облсовета Олег Петренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такой инсайд: в первых числах января будет объявлено о создании новой «азовской» бригады. То есть эволюция от «чёрных человечков» в 2014 году, батальон «Азов», полк Нацгвардии «Азов», тот самый легендарный из гарнизона в «Азовстали», и огромное количество подразделений. Сейчас ССО «Азов» Киев», ССО «Азов» Харьков», уже легендарный «Кракен», это батальон «Любарт», батальон ТРО «Азов» Днипро». И сейчас из многих этих подразделений была создана отдельная бригада сухопутных войск, это будет главной ударной силой «азовских» подразделений.

Это максимальный уровень доступа к вооружениям, это очень серьёзно. Это уже не работа с другими бригадами на каких-то узких участках фронта, а это большие участки фронта, серьёзные задания, серьёзные наступательные операции освобождения украинских городов, потому что это будет именно штурмовая бригада. Обычно формирование бригады такого уровня длится до пяти лет. Буквально четыре месяца назад нам казалось это нереальным», – рассказал нацист.