Почти половина граждан не поддерживает вступление Сербии в Евросоюз, а подавляющее большинство считает, что признание независимости «Республики Косово» не стоит членства в ЕС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Согласно опросу, который провела для RT Balkan редакция издания «Новая сербская политическая мысль», 47,6% сербов не поддерживают вступление Сербии в ЕС, и лишь немногим более трети из них (35,6%) поддерживают евроинтеграцию.

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Главный результат этого исследования состоит в том, что соотношение сторонников и противников вступления Сербии в ЕС изменилось на противоположное по сравнению с прошлым годом, считает Джордже Вукадинович, главный редактор «Новой сербской политической мысли». «В конце прошлого года мы провели исследование, и сколько тогда было за вступление в ЕС, столько сейчас против, а сколько было против – столько сейчас за», – подчёркивает он.

Однако если бы условием вступления в ЕС было бы признание независимости так называемой «Республики Косово», результаты были бы совсем другими. В таком случае против присоединения Сербии к ЕС были бы 79,2% опрошенных, а за – лишь 9%. «Это показывает, насколько несопоставимы ЕС и Косово в сознании сербских граждан. Ведь государственность и идентичность – это один вопрос, а второй – внешнеполитическая направленность, которая может различной», – отмечает Вукадинович.

Опрос, проведённый в конце декабря 2022 года, показывает, что подавляющее большинство граждан Сербии не одобряет возможность вступления своей страны в НАТО: 83,90% опрошенных выступают против вступления Сербии в Североатлантический альянс, а за – всего 6,2%. «Отношение к вступлению в НАТО, можно сказать, является константой, решимость граждан Сербии такая же, как и много лет назад. Я не помню, когда поддержка вступления в НАТО среди сербов превышала бы семь процентов», – добавляет Джордже Вукадинович.

Респондентов также спросили об изменениях уровня их жизни за минувшие четыре года. Большинство прошенных считают, что живут так же (42,3%), 37,2% живут хуже, а 15,9% респондентов ответили, что сегодня живут лучше, чем четыре года назад.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Александр Вучич признал ошибочной свою политику в отношении Косово на протяжении последних 10 лет, в первую очередь имея в виду перевод переговоров между Белградом и Приштиной на уровень ЕС.