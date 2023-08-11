Нациствующие хорватские фанаты прославили массовую этническую чистку сербов

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В хорватском Сплите во время футбольного матча между местным «Хайдуком» и греческой командой ПАОК произошла провокация.

Праворадикальные фанаты хорватского клуба развернули баннер, прославляющий карательную операцию 1995 года по уничтожению непризнанной Республики Сербская Краина.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», во время матча исповедующие неоусташескую идеологи фанаты «Хайдука», неоднократно нападавшие в стране на представителей сербского меньшинства и сербских туристов, растянули баннер в честь карательной операции «Буря» (Oluja), очередная годовщина которой была в начале августа.

«Красно-бело-синий возвращается в цитадель [Книн, древняя крепость в покоренной столице непризнанной Республики Сербская Краина], хорват снова гордо шагает по Книну, Буря 95», – гласил фанатский баннер.

Скандальный инцидент прокомментировал автор телеграм- канала «Сербский Вестник»:

«УЕФА там никак не хочет отреагировать? А что там с любимым слоганом «футбол вне политики»? Сербским командам, например, достаточно упомянуть Косово и Метохию, чтобы получить штраф. Про перфомансы в честь армии и Ратко Младича, вызывающие жуткую истерику, вообще молчу. По хорошему, и «Динамо», и «Хайдук» нужно отстранить от еврокубков в этом сезоне…. Хотя, о чем это я, ФИФА и УЕФА нарушили собственный устав, чтобы принять «Косово». А тут всего лишь убийство и прославление этнических чисток, подумаешь».

Напомним, что несколько дней назад праворадикальные фанаты другого хорватского клуба – загребского «Динамо», убили человека в Афинах.

Операция «Буря» проходила в августе 1995 года, когда подготовленная и вооруженная НАТО хорватская армия за 84 часа зачистила территорию непризнанной мировым сообществом Республики Сербская Краина (РСК). Кроме примыкавшей к Югославии Восточной Славонии, куда хорваты не рискнули сунуться из-за опасения ответной реакции со стороны югославской армии – впоследствии эта территория под давлением Запада была «мирно реинтегрирована» в Хорватию.

При этом НАТО и так называемые «миротворцы» активно помогали хорватской стороне. В частности, «голубые каски» беспрепятственно пропускали хорватские части через свои зоны ответственности, когда же на помощь отчаянно сражавшимся сербским частям выдвинулся резерв, французы не пустили его под угрозой применения оружия.

С авианосца «Теодор Рузвельт» самолеты НАТО атаковали сербские ракетные позиции под Книном, ещё два самолёта с итальянской авиабазы нанесли удар по краишной авиабазе Удбина. При этом НАТО на протяжении всей операции глушило сербскую связь.

В ходе операции «Буря» беженцами стали порядка 220 тысяч хорватских сербов, более 2 тысяч были убиты сразу, от 100 до 300 человек были убиты «освободителями» по окончании боевых действий.

На «хорватский опыт» в качестве решения «вопроса» русских республик Донбасса до начала СВО нередко ссылались в руководстве Украины.