Нацисты «Азова» потирают руки: Зеленский включает «зелёный свет» для репрессий

01.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Самый важный пункт внесенного в Верховную раду законопроекта «о коллаборационистах» – возможность поражения в политических правах неугодных граждан.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил один из основателей нацбата «Азов», главарь «Национального корпуса» Андрей Билецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Против людей, которые уже не гипотетически, а реально претендуют на власть в стране. Партия ОПЗЖ на последних выборах вела пять человек, которые в своё время проходили по статьям «сепаратизм».

Мы знаем, что одиозная Неля Штепа пробовала снова избираться на городского голову Славянска. В Доброполье избрался такой себе «Аксёнов», который в своё время организовывал референдум за ДНР, потом бежал в Россию, потом в Крым и там уже получил российский паспорт. И этот человек спокойно находится в украинском и медийном, и политическом поле. Как раз против таких людей, в первую очередь, направлен законопроект «о коллаборантах», – рассказал Билецкий.

По его убеждению, главная функция данного закона будет не в самом уголовном наказании, а в том, что после его отбывания эти люди 10 лет не смогут заниматься любой из форм политической деятельности в стране.

«То есть, подобные люди, коллаборанты, пятая колонна, будут на десятилетие выключены из политической жизни. И это, безусловно, ключевой инструмент», – подчеркнул националист.