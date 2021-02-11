Нацисты намерены ликвидировать Окружной суд за дебандеризацию киевских улиц

11.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинские националисты призывают выходить на акции протеста и требовать от Владимира Зеленского ликвидировать Окружной административный суд Киева, который признал незаконным русофобское решение Киевского городского совета о переименовании ряда улиц и переулков столицы.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Капризный ветеран», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы четко придерживались всех процедур. Однако сейчас нашлась судья, которая снова его отменила! Без юридических оснований, вопреки законодательству и здравому смыслу!

Знакомьтесь – Любовь Марулина. Назначена указом президента Петра Порошенко (№297 от 28 сентября 2017 года). Та самая Марулина, что вместе с Портновым попыталась переписать историю Украины, запретив проводить в Киеве памятные мероприятия для чествования ряда военных, общественных и политических деятелей!

Завтра, 12 февраля, в 11:00 час выходим пикетировать. Окружной административный суд Киева – ул. Петра Болобочана, 8, корпус 1. Требуем от президента немедленно ликвидировать эту антигосударственную структуру, наказать и отстранить судей-предателей от должностей!», – говорится в сообщении.

Также неонацисты пообещали подготовить апелляцию на это решение.

В свою очередь, лидер запрещенной в РФ нацистской партии ВО «Свобода» Олег Тягнибок обвинил главу Окружного административного суда Киева в попытке госпереворота и работе на «агрессора».

«Как стало известно сегодня из решения Окружного административного суда Киева, этот фигурант многочисленных коррупционных скандалов, голова которого находится в розыске НАБУ за «создание преступной организации, целью которой был захват власти», признал неправомерным переименования Московского проспекта.

На седьмом году войны с Российской Федерацией в столице Украины планируется сохранение символов имперской «дружбы народов», которую на себе испытали миллионы украинских граждан!

Как участники российско-украинской войны, мы с огромным отвращением наблюдаем за системными попытками пророссийских коллаборантов вернуть Украину в имперское пространство, и готовы противодействовать этому!», – верещал Тягнибок в своём Telegram-канале.

Также он пообещал повлиять на Киевсовет и на мэра города Виталия Кличко, чтобы оставить решение о переименовании улиц в силе.