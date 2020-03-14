Нацисты обстреляли посольство РФ в Киеве

14.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

В ходе проходящего в Киеве марша праворадикалов и экс-участников карательной операции против республик Донбасса его участники атаковали посольство РФ.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале PavlovskyNews, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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Во время митинга под посольством по дипломатической миссии выстрелили из ракетницы.

Также нацисты сорвали с ограды и разорвали флаг РФ. Полиция в происходящее не вмешивалась.

В настоящее время акция завершена.

Ранее, как сообщал ПолитНавигатор, несмотря на запрет массовых мероприятий в Киеве из-за эпидемии коронавируса, националисты провели марш «Украина – превыше всего», приуроченный к так называемому дню добровольца. В ходе шествия его участники требовали отставки президента Зеленского.