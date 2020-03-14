«COVID-19 не спасет»: Нацисты начинают свержение Зеленского

14.03.2020, Киев, Игорь Петров

Несмотря на запрет массовых мероприятий в Киеве из-за эпидемии коронавируса, националисты провели марш «Украина – превыше всего», приуроченный к так называемому дню добровольца.

Марш начался митингом на Михайловской площади, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Начальник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна Игорь Гордечук отметил роль добровольцев в событиях 2014 года.

«Нас было немного. Среди старшего офицерского состава не более 5% поддержали революцию достоинства. К сожалению, значительная часть, особенно в Крыму, перешла на сторону врага. Благодаря добровольческому движению удалось сохранить костяк ВСУ. Мы бы не достигли такого успеха, если бы не добровольцы», – сказал Гордечук.

Потом колонна прошла через Европейскую площадь по улице Грушевского к Верховной раде и по Институтской к Офису президента Украины, где прошел еще один митинг.

В акции приняли участие не менее пяти тысяч человек – участники АТО и сторонники радикальных националистических движений.

Во время марша люди кричали «Нет капитуляции!», «Зелю – геть!», «Аваков – черт!», «Ермака – на кол!», «Ермак – мудак!».

Основной темой акции стало не столько дань добровольческому движению 2014 года, сколько предательство («зрада») нынешней власти, то есть те шаги, которые сейчас предпринимаются для урегулирования конфликта в Донбассе, в частности разведение войск и продолжение минского процесса, в том числе создание в рамках Трехсторонней контактной группы Консультативного совета с участием представителей ДНР и ЛНР.

Решение о создании группы зачитали на митинге и демонстративно порвали под крики толпы.

«Мы видим, что тут, в центре Киева, мы не видим реальной украинской власти. Тут сидят люди которые предают память каждого нашего погибшего брата. Позавчера они фактически признали террористов ЛДНР частью международного права, сделали их субъектными, поставили их на одни уровень со святой украинской державой», – заявил глава «Нацкорпуса» Андрей Билецкий.

Билецкий также возмутился тем, что полиция задержала представителей Нацкорпуса, которые сорвали презентацию национальной платформы единства и примирения.

По словам главы Нацкорпуса, добровольцам не нужны награды от президента Зеленского.

«Во главе нации льва должен стоять лев, а не клоун с барыжными привычками. Должен стоять главнокомандующий, который дает приказ убивать всех, кто сюда пришел. Нам не с кем говорить там. На тысячу лет нам не нужно говорить с Россией. Шестой день коронавируса – и закрывают границы. Идет шестой год война, и открыта граница с Россией! Ездят люди, ездят барыги», – заявил глава фракции ВО «Свобода» в киевском горсовете Юрий Сиротюк.

Организаторы акции выдвинули свои требования власти, которые они зачитали на митинге перед Офисом президента.

« – Ни шагу назад. Нет отводу войск.

– Приоритетное развитие сектора обороны и современных вооружений для украинской армии.

– Прекратить политику капитуляции. Никаких договоренностей с врагом за счет интересов Украины.

– Нет – «Нормандии» без Крыма.

– Россия должна заплатить за разрушения в Донбассе и в Крыму.

– Никаких выборов в ОРДЛО к восстановлению полного контроля украинской власти над оккупированными территориями.

– Остановить политические преследования добровольцев, военных и волонтеров.

– Уважение и социальные гарантии украинскому воину.

– Стоп реванш. Коллаборационистов и пропагандистам Кремля – тюрьмы», – отмечается в требованиях праворадикалов.

Зачитывание требований сопровождалось криками толпы «Зелю – геть!», «Банду – геть!», «Ганьба!».

К этому заранее подготовленному списку добавилось еще одно требование – «карантин для Верховной Рады».

«Со вторника они хотят, воспользовавшись карантином, принять выборы в ОРДЛО. Со вторника они планируют амнистию боевикам. Если мы увидим, что этот план претворяется в жизнь, мы объявляем гражданскую акцию неповиновения», – заявил депутат ВР прошлого созыва, экс-командир роты батальона «Айдар» Игорь Лапин.

Лапин и другие организаторы марша призвали собравшихся выходить на массовую акцию протеста перед Верховной радой, если та продолжит свою работу.

Как сообщал «ПолитНавигатор», главарь «Азова» пригрозил продолжить протесты жо тех пор, пока зеленский не окажется в СИЗО.

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