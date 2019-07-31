Нацисты: От Зеленского несёт «совком» и Пэршотравнем

31.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Участие работников бюджетной сферы на параде в так называемом «марше достоинства» 24 августа – является пародией на проводившуюся в советское время первомайскую демонстрацию.

Такое мнение в эфире телеканала «Эспрессо TV» высказал беглый луганский националист Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня непонятен формат Марша достоинства, когда вместо военных людей, которые защищали свою родину, идут учителя и медики. Я не приуменьшаю роли этих профессий, но 24 число это, все-таки, знаменательная дата, где, собственно, должны отдать почести защитникам своей отечества.

А то, что предлагается, превращается в такой себе поздний совок – первомайская демонстрация во главе с президентом, где улыбающиеся дети будут нести воздушные шарики.

Я хотел бы видеть на Крещатике колонны военных, которые пройдут и получат соответствующую оценку своей деятельности», – считает предатель Донбасса.

Напомним, такая реакция националистов была вызвана заявлением главы Офиса президента Андрея Богдана, по словам которого в данном марше наряду с военными примут участие волонтеры, медики, учителя, спортсмены и дипломаты.

Ранее участник карательной операции на Донбассе, депутат Верховной Рады Дмитрий Линько заявил в своем блоге, что Владимир Зеленский, изначально выступивший против проведения военного парада на День «независимости», теперь пытается переиграть ситуацию и присоединиться к анонсированному шествию «ветеранов». Однако видеть там Зе-президента украинские «рыцари» не желают.