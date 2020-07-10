Нацисты планируют тотальную вербовку в свои ряды абитуриентов из ЛДНР
Украинские националисты хотят использовать программу упрощённого поступления абитуриентов из ЛДНР в вузы Украины для вербовки в свои ряды молодёжи из неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«7 июля в Харькове состоялся съезд представителей националистических движений «Правый сектор», «Национальный корпус», «Организация украинских националистов», «Союз ветеранов АТО» и «Демократическая секира» (запрещены в РФ).
Во время съезда руководителями движений, подведены итоги деятельности за июнь месяц, а также определены основные направления работы на июль, приоритетными из которых обозначены:
консолидация сил и средств в интересах эффективного проведения протестных акций против действующей власти и принимаемых ею законов;
проведение мобилизации своих сторонников в целях формирования резервов для проведения вооруженных протестных акций;
отправка в зону ООС дополнительных групп националистов для диверсионной работы и ведения провокационных обстрелов;
ведение вербовочной деятельности среди украинских военнослужащих для своей поддержки;
подготовка от трех до пяти групп численностью по 20-30 человек из участников майдана 2014 года, имеющих опыт данных провокаций, с последующей отправкой в Белоруссию – с целью оказания помощи оппозиционным движением в борьбе против президента Лукашенко», – сообщил Басурин.
При этом, по его словам, особое внимание определено наиболее важному, по мнению националистов, направлению по использованию программы бесплатного обучения для абитуриентов из ЛДНР в целях увеличения своих сторонников.
«Согласно разработанного плана, руководителям националистических движений предписано усилить работу по вербовке прибывшей на обучение в ВУЗы Украины молодежи республик.
При этом обязательным отчетом проведенных мероприятий предусматривается публикация в СМИ торжественных церемоний принятия клятвы на верность националистическому движению», – добавил представитель оборонного ведомства.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.