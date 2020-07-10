Нацисты планируют тотальную вербовку в свои ряды абитуриентов из ЛДНР

10.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Украинские националисты хотят использовать программу упрощённого поступления абитуриентов из ЛДНР в вузы Украины для вербовки в свои ряды молодёжи из неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«7 июля в Харькове состоялся съезд представителей националистических движений «Правый сектор», «Национальный корпус», «Организация украинских националистов», «Союз ветеранов АТО» и «Демократическая секира» (запрещены в РФ).

Во время съезда руководителями движений, подведены итоги деятельности за июнь месяц, а также определены основные направления работы на июль, приоритетными из которых обозначены:

консолидация сил и средств в интересах эффективного проведения протестных акций против действующей власти и принимаемых ею законов;

проведение мобилизации своих сторонников в целях формирования резервов для проведения вооруженных протестных акций;

отправка в зону ООС дополнительных групп националистов для диверсионной работы и ведения провокационных обстрелов;

ведение вербовочной деятельности среди украинских военнослужащих для своей поддержки;

подготовка от трех до пяти групп численностью по 20-30 человек из участников майдана 2014 года, имеющих опыт данных провокаций, с последующей отправкой в Белоруссию – с целью оказания помощи оппозиционным движением в борьбе против президента Лукашенко», – сообщил Басурин.

При этом, по его словам, особое внимание определено наиболее важному, по мнению националистов, направлению по использованию программы бесплатного обучения для абитуриентов из ЛДНР в целях увеличения своих сторонников.

«Согласно разработанного плана, руководителям националистических движений предписано усилить работу по вербовке прибывшей на обучение в ВУЗы Украины молодежи республик.

При этом обязательным отчетом проведенных мероприятий предусматривается публикация в СМИ торжественных церемоний принятия клятвы на верность националистическому движению», – добавил представитель оборонного ведомства.