Правый сектор и Нацкорпус выдвинулись в Минск с оружием на помощь белорусским майданщикам

03.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

СБУ снарядила более сотни вооружённых боевиков запрещённых в РФ «Нацкорпуса» и «Правого сектора» в Белоруссию с целью участия и координации белорусских националистов в ходе планирующихся беспорядков на День Независимости страны.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Нам стало известно, что по указанию заместителя председателя СБУ Конаненко, две группы по 60 украинских националистов из состава ДУК «Правый Сектор» и «Национального корпуса» покинули Киев и Днепропетровск, выехав в направлении Белоруссии с целью принять участие в мероприятиях посвящённых Дню Независимости Республики Беларусь и поддержать белорусских националистов в проведении стихийных акций протеста и дестабилизации обстановки.

Одна из групп, курируемая сотрудником СБУ Плахотнюком, прошла обучение в марте текущего года на военном полигоне в Днепропетровской области, где руководитель сборов Стадинский обучал психологическим основам работы с населением, организации митингов и протестных выступлений. Пограничники Украины уже получили указания с номерами автобусов о беспрепятственном пропуске данных групп», – рассказал Басурин.

Кроме того, по его словам, националисты собираются организовать доставку на территорию Белоруссии травматического и огнестрельного оружия, зажигательных фаеров и дымовых шашек.

«Украинские националисты, являются инструментом представителей фонда «Возрождение», финансируемого американским бизнесменом Соросом, который представляет интересы людей, заинтересованных в смене белорусского политического руководства.

Боевики «Национального корпуса» и «Правого Сектора» собираются применить свой опыт 2014 года, продемонстрировав радикальный терроризм и акты систематического устрашения при подготовке силового переворота в стране», – добавил представитель оборонного ведомства.