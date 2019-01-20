Нацисты – Порошенко: «Плевать на твой томос!»

20.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские националисты пока что не имеют возможности для силового свержения Петра Порошенко, но постоянно должны напоминать действующему олигархическому режиму о такой угрозе.

Об этом на митинге на Майдане, посвященном годовщине начала столкновений на улице Грушевского, заявил командир батальона «ОУН», лидер одноименной группировки Николай Коханивский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодня пока что мы не можем собрать майдан, но мы собираемся, и нужно собираться в эти дни чествовать память погибших, при возможности атаковать админздания, банки, что угодно оккупационное и внутренне оккупационное, не жалея сил!

Идти на Банковую и говорить, что плевать нам на твой томос! Он нужен Украине, но нужен без тебя! И мы прекрасно понимаем, что ты его сделал для того, чтобы продолжать своё господство и грабёж нашего многострадального народа.

…В конце концов, придём на Банковую как хозяева. Выкидывать из кабинетов Порошенко, глав администрации. Кого-то казнить, кого-то сажать!» – заявил националист.

«Революция гидности» – наглядный пример того, что мы не были жестокими, жёсткими, и в результате нам снова уселись на шею те же самые хапуги, барыги, лукавые поводыри! Когда нас будет много, нам будет нужен революционный трибунал, и никаких напоминаний, никаких переговоров. До этого мы должны дойти, дорасти, понять это и в нужный момент это сделать. Слава нации!» – добавил Коханивский.

Также выступил АТОшник из нацистской группировки «Белый Молот», пожелавший скрыть своё лицо.

«Коммунист никуда не ушёл, он переродился в форму олигархии, остались те же самые. С юридической, идеологической, правовой точки зрения мы являемся страной-правопреемником УССР, а не УНР, в этом вся проблема. Наша страна – это наследник коммунизма.

Четыре голодомора было за последние сто лет. Один голодомор был разведкой, чтобы посмотреть, где те селяне берут еду. Вот так они с нами обращаются, а мы сейчас с ними панькаемся», – возмущался боевик.

Вслед за ним слово взял депутат Юрий Павленко, известный как Юрий Хорт, который сидел за надругательство над портретом Порошенко.

«Я очень рад, что существует гражданское общество в том смысле, в котором мы его понимаем, что есть люди которые не скурвились, не продались, не ушли в себя, не потонули в рутине, которые несут огонь украинской революции дальше и обязательно им зажгут новую. Новая революция обязательно состоится и победит!» – сказал Павленко.

Далее националисты направившись к Администрации президента Украины вместе с гробом для Порошенко, однако полиция сорвала сценарий радикалов.