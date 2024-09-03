Нацисты продолжают травить Либкина: Дочь жидобандеровца — в Москве, а землю под ресторан он украл

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Это еще не апофеоз, но уже близко. Одесский жидобандеровец ресторатор Савва Либкин, который стелился перед нацистами как нестерилизованная кошка в марте, таки огреб.

А ведь хорошо как отгулял курортный сезон — и чуть ли не всем украинским телеканалам интервью раздал, в которых называл себя «ща…ще… щу…? «щирым украинцем» короче (по мове он ни бельмеса), а Одессу — «испокон веков украинским городом», и Лебедева на… послал; донатил на ВСУ как невменяемый.

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В общем, жизнь удалась. Пока местное нацовье не услышало в его ресторане «Дача» русские песни, да еще чьи — врага Украины Розенбаума. Нацисты обещали отомстить. И отомстили.

На странице нацистской группировки «Уличный фронт» (бывшие правосеки) появилась следующая информация:

«Оказывается, дочь Саввы живет и учится в Москве. Это очень просто отследить. Савва отметил под постом свою дочь, заходим на ее страницу, где есть интересные репосты об установке катка на Красной площади и т.д. На одном из фото, датированном 2024 годом, заметно авто с русскими номерами… А, может, он и сам поддерживает связь с врагами? По факту он зарабатывает деньги в Украине и оплачивает обучение дочери в России, это финансирование войны против Украины или нет?».

Далее по накатанной — «Алле, СБУ» и все такое.

Насчет СБУ пока неизвестно, зато по доносу нациков к жидобандеровцу пожаловали фискальные органы.

«Уличный фронт» ликует:

«Правоохранители посетили ресторан «Дача», принадлежащий ватнику Савелию Либкину. Дело в том, что Либкин незаконно завладел земельным участком, принадлежащим клиническому санаторию им. Чкалова Министерства здравоохранения Украины. И использует его более 10 лет (под ресторан — ред.), не платя ни одной копейки аренды. Еще в далеком 2009 году бизнесмен незаконно провел реконструкцию здания и захватил придомовую территорию. Здание относится к памятникам культурного наследия, не подлежащим приватизации».

Также нацисты обещают супостату, что «продолжение следует».

Охотно верим.

Потому что забыл Либкин, что для своих внезапных (с 14-го года) друзей ты — абажур, перчатка или кусок мыла. Прям напрочь забыл, особенно когда глумился над жертвами 2 мая и ни слова не сказал, когда оккупанты обещали сжечь в Одессе еврейский музей и ряд еврейских кафе за то, что не донатят на ВСУ и меню у них на русском. Что ж, поделом.