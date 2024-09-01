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Помните как месяц назад одесский ресторатор и гнида Савва Либкин совершил подвиг по расписанию — прилюдно послал Артемия Лебедева на… За то, что тот в нашумевшем интервью Дудю сказал, что хочет свободно летать в Одессу самолетами «Аэрофлота». «И в ресторане «Дача» у Саввы Либкина жрать, мне нравится».

Жидобандеровец, неоднократно глумившийся над жертвами 2 мая, думал, что совершает «геройский поступок», и нацисты его еще больше зауважают. Естественно, они ему сразу отплатили.

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«В ресторане «Дача», принадлежащем любителю русской культуры Савве Либкину, регулярно поют русский шансон. На видео музыкант ресторана «Дача» исполняет песню россиянина Розенбаума — «Скрипач Моня». Александр Розенбаум поддержал войну в Украине, заявив, что специальная военная операция «была необходимостью и вызвана трагической ситуацией, разворачивающейся в соседней стране». Вот так в одесском ресторане продолжают петь песни негодяев, поддержавших войну против Украины, — перевозбудился нацист Ганул.

Он добавил:

«Савва Либкин, ты ватный старый черт, окончательно е…ся головой». «То он выступает против переименования улиц в Одессе в честь погибших воинов, то продвигает в своем заведении песни любителей Путина, а теперь Савва насмехается над мовой. Кусок дерьма, как и его заведения. Жди проверки, начнем с налоговой, уверен, в заведениях Либкина много людей не оформлено».

«Побратымы», конечно, сразу поддержали эту светлую идею, а некоторые предложили ресторан Либкина сжечь (иногда им в голову приходят дельные мысли). Что в рамках жабогадюкинга было бы совсем цимесом (Савва, как повар, любит повторять это слово). А что? Все по-братски.

А что до Розенбаума, то в ситуации с Одессой он сразу разобрался, сказав в интервью Собчак:

«Когда я вижу, как по Одессе идет человек и кричит «Одэса — цэ Украина!», я точно знаю, что он не одессит».

А что до предателя Либкина, то своих друзей нацистов, в отличие от Лебедева, он на… почему-то не послал.

В общем, остается запасаться попкорном — буду болеть за обе команды.