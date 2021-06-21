Нацисты требуют отправить мэра Полтавы на круглосуточный допрос в СБУ

21.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинские националисты требуют оформить пожизненную прописку в СБУ мэру Полтавы Александру Мамаю, который отказался поддерживать обращение к президенту Украины об освобождении осужденного в Крыму экстремиста, члена ВО «Свобода» Олега Приходько.

На сессии горсовета 18-го июня Мамаю не понравилась формулировка, обращения: «об освобождении политзаключенного Олега Приходько, которого незаконно удерживает путинский режим».

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Именно фразу «путинский режим» Мамай посчитал неправильной, подчеркнув, что не был в Крыму и не знает, какой там режим, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ну, «путинский режим» – это как-то неправильно. Я проголосую за этот вопрос, если там не будет фразы «путинский режим», я не знаю, какой там режим. Сейчас я не буду агитировать никого и ни за кого. Это политическое решение, мы уже перешли в политику. Я считаю, кто мы такие, чтобы заниматься здесь политикой?», – заявил Мамай.

Его слова возбудили одесского неонациста Сергея Стерненко, который подозревался в убийстве, но недавно был оправдан и приговорен к году лишения свободы условно по статье о незаконном обращении оружия.

«Я лично не знаю, почему с такой пророссийской, просоветской позицией Мамай до сих пор не живет на допросах в СБУ. В конце концов, со второй или третьей попытки депутаты проголосовали за этот проект решения, но городской голова Полтавы Мамай воздержался», – заявил Стерненко в своем видеоблоге.

Александр Мамай известен своей скандальной биографией. Во время Евромайдана он, будучи членом Партии регионов, поддерживал президента Виктора Януковича. В 2014-м он не поддержал снос памятника Ленину в городе и установке на его месте монумента гетману Мазепе, а также участвовал в потасовке с представителями экстремистского «Правого сектора». При этом, он согласовал установку перед зданием горсовета бандеровского флага УПА и поддержал решение о признании ДНР и ЛНР террористическими организациями, а Россию – «страной-агрессором».

Напомним, Олег Приходько известен тем, что до 2014 года возглавлял районное отделение ВО «Свобода» в Саках. В одном из интервью финансируемому Госдепартаментом США ресурсу «Крым. Реалии» он похвастался, что развесил у себя в доме и во дворе украинские и бандеровские флаги, а стены украсил муляжами нацистских автоматов.

В октябре 2019 года ФСБ России по итогам обыска обвинила Приходько в подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. До этого Приходько привлекали к ответственности по административному делу за пропаганду и публичную демонстрацию нацистской атрибутики и символики.

В феврале 2019 года у него провели дома обыск, изъяв экстремистскую символику и портрет Степана Бандеры. 3-го марта этого года Южный окружной военный суд приговорил Приходько к пяти годам лишения свободы.