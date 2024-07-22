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Как Украина до череды сатанинских майданов была известна в мире только двумя словами — «Чернобыль» и «Шевченко» (ну ясно — футболист такой), так и о существовании т.н. Европейской площади в Одессе узнали лишь после того, как некая гражданка насрала посреди нее и подтерлась флажками с именами погибших ВСУшников.

Ничего удивительного, ведь еще несколько месяцев назад площадь называлась Екатерининской, а полтора года назад на ней стоял и памятник самой Екатерине II, основательнице Одессы.

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Теперь вместо него из постамента как прыщ торчит украинский флаг.

Но, упоминая о событиях на площади — то «плынэ кача» подвывают, то справляют нужду или совершают прочие действия, свойственные кроликам — даже сами нацисты продолжают называть площадь Екатерининской. И ни в какой идеологии тут не дело — просто никакому Google и никакому таксисту не объяснишь, а что это за зверь такой — «Эуропэйська площа».

При Екатерине (бронзовой) на площади круглосуточно, и во время комендантского часа, дежурили наряды полицейских и муниципальной стражи, место освещалось, поражая не только островком цивилизации в темном царстве, но и красотой (недаром одэсьци именно им перед зенками экспертов ЮНЕСКО трясли и, лишь попав под эгиду организации, уничтожили памятник).

А после уж самотек — жизнь у обезглавленного постамента напоминает задворки любой наркоманской аптеки в спальном районе — кодеиновые приходы и… такие себе приключения. Сколько не разводи вокруг некромантских капищ.

Вот и на днях прямо на «алтаре» произошла потасовка.

«Быдло устроило драку на аллее памяти погибших воинов, где установлены флажки с именами героев, и боевые флаги бригад ВСУ. Это место обустроено близкими погибших защитников Украины. Ублюдки падают на эти же флажки. Йо… ное одесское быдло. Хочется этих негодяев отправить на разминирование Херсона, от них все равно никакой пользы. Полиция будет кого-то устанавливать, или как с поджогами авто военных забьет болт?», — крик души со страницы нацистской организации «Уличный фронт».

Недавно я, кстати, упоминал, что когда главная площадь Одессы в разные эпохи называлась Елизаветинской, Дюковской, Карла Маркса, Екатерининской, на ней не гадили. А только она стала Европейской, так сразу не удержались. Что интересно, нацисты тоже наконец узрели причинно-следственные связи. Но, как всегда, альтернативными методами и в свою пользу, решив подпнуть и так политический труп в виде одесского мэра.

«Чтобы вы понимали цинизм Труханова и его свиты. Когда на площади был памятник российской императрице, на его охрану из бюджета выделяли два миллиона гривен ежегодно. Сейчас там аллея защитников Украины, городские власти выделили 0 гривен на охрану аллеи. Это ясно показывает приоритеты мэра Одессы. Йо… ные ублюдки», — это тоже возмущение «Уличного фронта».

Ну что ж, все идет по плану. Нацисты хард топят нацистов лайт. Пишут друг дружке в комментариях «лучше б вас убили, а не Фарион», и всем «гуртом» гадят на свои святыни. Очень по-украински. «Мертвые хоронят своих мертвецов».