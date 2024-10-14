Нацисты возмущены: одесситка, развернувшая триколор, жива

На самом деле сообщения о смерти одесситки Елены Чесаковой, развернувшей в центре Одессы русский флаг, стали поступать уже в ночь ее задержания, 8 октября. Речь шла о помойных украинских источниках, которые даже матерые нацисты с многотысячной паствой подписчиков назвали фейком.

Да, им виднее — они на подсосе СБУ и используют подобного рода ситуации, чтобы ловить как на живца сочувствующих. Или вы и правда никогда не задумывались над тем, куда деваются люди, платящие за «политических» залоги, передающие передачи, лайкающие в соцсетях?..

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Но почему вброс о смерти Чесаковой разлетелся и по российским пабликам, сказать трудно. Тем более с доказательством в виде «одна баба сказала». Из официальной информации имеется единственная — женщина задержана и идет следствие, о чем мы уже писали. «Грош цена гестаповским сведениям!», — скажете вы, и будете правы. Но! Хотя бы выводы из всей сетевой каши сделать можно.

Перед этим поделюсь тем, что рассказали мои источники. После задержания и ночи в камере предварительного заключения Чесакову отправили на медицинское освидетельствование в психбольницу и, не дожидаясь результатов, в суд, который избрал меру пресечения «домашний арест». Женщина имеет квартиру в Одессе, но прописана в области, куда ее и повезли на электричке.

А теперь – внимание! Вот что пишет эсбэушная прокладка нацист Ганул, который и правда всегда в курсе где кого запытали и «набутылили», ибо сам принимает участие в уничтожении людей. А тут сокрушается.

«По этой твари сейчас россияне разгоняют дезу о ее смерти в СИЗО. Дело в том, что одесские следователь и прокурор просили домашний арест, а не СИЗО, и суд удовлетворил это ходатайство. Она не была в СИЗО, соответственно, никто ее не убил. По статье УКУ 436-2 прокуратура могла спокойно просить заключение под стражу, но очевидно ватный прокурор решил по-другому, а руководство поддержало такое решение. А если вообще по справедливости, то в действиях этой сепаратистки усматривается нарушение ч. 1 ст. 111 УК (государственная измена). Я в ах…е от нашей правоохранительной системы, это же показатель для других сепаратистов, что можно поднимать флаг России в Одессе и получить домашний арест. Эти следователи и прокуроры напрямую работают на подрыв государственности Украины, устанавливаю их фамилии, чтобы страна знала уродов», – негодует Ганул.

И нацистская паства соглашается, приходя к выводу:

«Потому что это Одесса — ватные прокуроры, ватные судьи, ватная полиция».

Но более всего интересна фраза нациста по Фрейду «Она не была в СИЗО, соответственно, никто ее не убил». Понимаете, как само собою разумеющееся — в СИЗО бы точно грохнули! Это же женщине обещали и нацисты, снимавшие ее смартфонами и вызвавшие полицию, когда она пыталась крепить флаг к обезглавленному постаменту снесенной Екатерины. Но что-то пошло не так. Иначе бы нацисты такой шабаш ликования устроили, что туши свет.

Этим отчасти и объясняется гуляние информации о смерти Чесаковой по Сети — и стихи ей посвящают, и скульптуры лепят, и иконы пишут, и молятся — да люди просто привыкли, что ганулы убивают русских в застенках. Это норма. Поэтому и поверили.

Но только такими вбросами — напомню, первыми о смерти женщины сообщили украинские помойки — забалтывается и обесценивается правда. Ведь если Чесакова жива, это не значит, что сейчас «на подвалах» СБУ не погибают иные невиновные люди. Просто за то, что считают себя русскими в русском городе.