Нацисты вслед за СБУ объявили львовского антивакцинатора Стахива «российским агентом»

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Новости Украины

В Апелляционном суде Львовской области прошло заседание по обжалованию меры пресечения для ранее задержанного СБУ антивакцинатора Остапа Стахива.

Об этом сообщили в пресс-службе «Национального корпуса» Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пока шло заседание, на которое журналистов не пустили, под стенами суда собралось несколько десятков сторонников Остапа Стахива, выступающих за его немедленное оправдание, и группа националистов, требующих «упрятать агентов Кремля за решётку». Они обвинили своих оппонентов в «предательстве» и «работе на Россию» только потому, что те были русскоязычными, а также требовали оставить Стахива за решёткой.

«Группа поддержки (Стахива – прим.) во время прошлых заседаний состояла преимущественно из русскоязычных, завезённых сюда персонажей. Они лицемерно маскируются под патриотов, выкрикивают патриотические лозунги. Это особо мерзко», – заявили радикалы.

Они держали в руках плакат «Агентов Кремля за решётку», а также выкрикивали лозунги «нет кремлёвской агентуре», «чемодан-вокзал-Россия», «Стахива за решётку», и другие.

Националисты также потребовали от СБУ не только осудить Остапа Стахива, но и разобраться с его соратниками, среди которых и херсонский видеоблогер Кирилл Стремоусов.

Однако, несмотря на провокационную риторику, стычек и беспорядков не последовало – между митингующими встала колонна правоохранителей.

В результате, как и требовали радикалы, Апелляционным судом было решено не менять предыдущую меру пресечения. Остап Стахив остается в СИЗО до января 2022 года.