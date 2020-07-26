26.07.2020, Киев
 
Политика, Украина
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Нацисты вывалили «компромат» на Шария


Вадим Москаленко

Супруга проживающего в ЕС украинского блогера Анатолия Шария своей куда более агрессивной и активной позицией провоцирует у него комплекс Наполеона.

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Об этом в интервью киевскому коммерсанту Геннадию Балашову заявил главарь близкой к СБУ националистической группировки С14 Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я так подозреваю, что его супруга имеет какой-то модуль управления над ним, и он комплексует по этому поводу, потому что она более агрессивная, чем он, и она его к чему-то постоянно подталкивает.

Я думаю, Анатолий Шарий сидел бы себе и что-то гавкал в интернете, но супруга его на это всё потянула, и у него проснулся, как и у президента Владимира Зеленского, комплекс Наполеона», – заявил нацист.


Напомним, ранее адвокат Татьяна Монтян заявляла, что Шарий и украинские националисты получают взаимные дивиденды от показного противостояния друг другу.

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