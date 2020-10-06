«Нация трусов и рабов» – Дроздов заклеймил украинцев

06.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские власти в отношении собственного народа и страны устраивают откровенный беспредел, проявления которого можно назвать «антигосударством».

Об этом в эфире «4 канала» заявил одиозный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня антигосударством и наибольшей квинтэссенцией антигосударства есть морпех Журавель, которого антигосударство оставило, извините за эмоциональное слово, подыхать четыре дня на нейтральной территории после того, как его ранили. Вот, антигосударство основывается на том, что четыре дня вся страна смотрела, как защитник безнадёжно прощается с жизнью на нейтральной территории. Так действует только анти-государство.

Анти-государство – это сдача вагнеровцев. Анти-государство – это также, пока всё это делается, 6,6 миллиардов увеличения налогов на себя, на свои поездки, на свои самолеты, на свои командировки, на свои Мальдивы, на свои Оманы. Анти-государство – это пока люди гибнут за твоё государство, у них забрать 8,2 миллиарда на субсидии. Анти-государство – это когда мыши съели 2700 вагонов зерна, и ничего им не будет за это, мышам, имеется в виду.

Антигосударство – это есть дача в Конча-Заспе, когда ты обещал эту Кончу-Заспу публично отдать детям-сиротам. Антигосударство – это блокирование украинских каналов на спутнике, что теперь вся Украина смотрит российские каналы без проблем, а свои не могут, надо платить.

Это закон о земле без референдума – антигосударство. Антигосударство – это продолжение Роттердама +, и то, что они его продолжили это подтверждает, что это очень корумпированная схема, потому что не выгодное они бы не продолжали, они же не дураки. Они же антигосударство, они же наследуют антигосударство. Антигосударство – это продажа 500 тонн масок тогда, когда вы все покупали втридорога и стояли в очередях, и не могли купить маски. Антигосударство – это тогда, когда ты заботишься о чужих, а не своих. Антигосударство – это 52 машины в кортеже, самый длинный кортеж самого демократичного как бы президента», – сокрушался Дроздов.

«Возникает вопрос – почему все терпят? В чём причина этого молчаливого рабства, где причина кляпа во рту, где причина согласия с тем, что над тобой висит антигосударство, а ты его как будто любишь, где эта причина?» – задался вопросом журналист.

Он рассказал, что у викингов была поговорка: раб мстит сразу, трус – никогда.

«Интересно, мы нация рабов или трусов? Мне кажется, что уже даже не рабов, потому что если бы мы мстили анти-государству за то, что нам прямо в глаза, а мы на это говорим «божья роса», то мы сразу бы мстили, это пусть будет по-рабски, но эмоционально. Оказывается, что мы в общем то в 2020 году, на 30-м году своей независимости расписываемся в собственной трусости», – признал Дроздов.

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