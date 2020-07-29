«ВСУ плевать на своих раненых». Новые подробности гибели эстонского наемника

29.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Подорвавшиеся на минах под Зайцево диверсанты ВСУ могли выжить, если бы их не бросили свои же и была вовремя оказана медицинская помощь.

Об этом в сюжете телеканала «Оплот ТВ» рассказал защитник ДНР, входивший в группу, которая эвакуировала погибших, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сюжете напомнили, что 13 июля в интернете появилась новость, что на Донбассе погиб боевик ВСУ. Как позже выяснилось звали его Микола Ильин,гражданин Эстонии. Кроме того, журналисты отметили, что у погибшего на руке была татуировка на английском «Нет врага хуже», однако оказалось, что есть – это мина, на которую боевик нарвался во время одной из вылазок ДРГ ВСУ под Зайцево (Горловка).

О подробностях произошедшего главе республики Денису Пушилину доложил военнослужащий НМ ДНР, чья группа занималась эвакуацией погибших украинских боевиков.

«13 июля 2020 года была попытка пройти на территорию Донецкой Народной Республики ДРГ противника, в результате чего первоначально они подорвались на минно-взрывных заграждениях, после чего вышла вторая разведывательная диверсионная группа для их поиска и случилось то же самое. Все на минах, нам даже стрелять не пришлось. Началась у них паника, начали разбегаться», – рассказал военный.

Денис Пушилин: «Как они выглядели? Ваше мнение, какие задачи преследовали?»

Боец НМ: «Экипировка была вся натовского производства, обмундирование очень сильное, имелись приборы ночного видения американского происхождения, инфракрасные датчики на затылках на касках для определения свой-чужой в ночное время».

«То есть конкретная ДРГ, заряженная под какое-то конкретное мероприятие», – отметил Пушилин.

В сюжете напомнили, что в украинских СМИ тотчас же начали оплакивать погибшего боевика ВСУ, мол, хотел жениться, вернуться домой, даже имела место просьба дать ему Героя Украины, и вообще он ни в кого не стрелял, а был якобы медиком

Д.П.: «Какие-то признаки были, что медик?»

Боец НМ: «Небольшой шеврончик с надписью «Медик» камуфлированного цвета».

Д.П.: «То есть, это позывной, по сути? Это не должность, не профессия?»

Боец НМ: «Никаких белых халатов, белых касок, опознавательных знаков».

В свою очередь, глава республики пришёл к выводу, что вся истерия Киева вокруг погибшего «медика» – это попытка медийного оправдания украинской стороны.

При этом в сюжете показали фрагмент интервью Ильина, который признался, что шёл на войну.

«Я взял оружие и фактически стал военным именно в Украине, именно здесь я начал себя называть и чувствовать военным. Для меня это будет жизненная история, которую я буду когда-нибудь рассказывать детям, и я горжусь этим», – говорил эстонский боевик.

Также в материале отметили, что даже если бы он уцелел после подрыва на мине, то, как показывает практика, его бы бросили его же сослуживцы.

Далее военнослужащий ВС ДНР рассказал интересные факты эвакуации погибших.

Боец НМ: «По запросу украинской стороны мы создали эвакуационную группу для эвакуации погибших украинских военных. Подойдя к нему, начали осматривать личные вещи: в правом кармане в клапане был аккуратно свернутый файл, где были его документы – паспорт гражданина Эстонии на имя Ильина Николая и военный билет военнослужащего Украины».

Д.П.: «А после этого были ли еще какие-то проявления? Или на какой-то период угомонились? То есть, пытаются информационно отбить только и всё?»

Боец НМ: «Угомонились. Через день мы нашли ещё одного погибшего военнослужащего, у которого на левой ноге, скорее всего, было осколочное ранение икры. Истек кровью. Бросали своих военнослужащих».

Собеседники сошлись на том, что погибшие боевики могли остаться живыми, если бы им была вовремя оказана медицинская помощь.

Боец НМ: «У крайнего, которого мы достали, было два жгута перемотано на ноге. А когда я досматривал его вещи, то два жгута были при нем. То есть, ему кто-то оказал первую медицинскую помощь и бросил на месте его гибели».

«Таким образом, Украина пытается лепить медийных героев на информационном фронте. В стандартных же боевых ситуациях она бросает своих раненых бойцов на поле боя», – подытожили в сюжете.