«Нацизма на Украине нет», – американский эксперт

04.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Национализма на Украине якобы нет, а наличие отдельных радикалов – это нормальное явление в любой стране. Таким мнением в эфире телеканал «TV Center» поделился ведущий эксперт Атлантического совета Ариэль Коэн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Время от времени я бываю на Украине и, с моей точки зрения, нацизма на Украине нет. Там есть отдельные нацисты, которые так же есть во Франции, в Германии, может быть даже в России», – отметил он.

Однако, когда Ариэлю Коэну сделали замечание, что президент Украины Пётр Порошенко официально провозгласил бандеровщину государственной идеологией, американский эксперт признал такое положение дел неприемлемым.

«Оправдание Бандеры, Шухевича и украинских подразделений, лидеры которых сотрудничали с нацистами, абсолютно неприемлемо», – пожурил он украинские власти.