«Украина входит в финальную стадию своего существования»

25.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Предвыборная кампания на Украине и сопровождающий её хаос говорят от том, что страна входит в фазу предсмертной агонии.

К такому выводу пришли эксперты в эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина, на мой взгляд, сегодня входит в финальную стадию своего существования. Приведу несколько фактов. Украина сегодня стала токсична и для США, и для ЕС. Если в 2014 году во всех государственных институциях Украины сидели американские советники, сегодня их нет. Нет и европейских, сидят британцы. Британцы – это русофобы с многовековой историей, поэтому они взялись сегодня за эту войну через Украину с Россией, но все остальные от этого уже отказались. Ребята, картина Репина «Приплыли», в этом году мы будем дома, я в этом уверен», – заявил депутат Верховной рады прошлого созыва Игорь Марков.

Российский политолог Дмитрий Куликов также отметил, что с таким разъедающими страну противоречиями Украина долго не протянет.

«Обсуждать что-либо трудно, практически невозможно, по причине отсутствия смысла. Когда четыре года обсуждается, что нет нацистов и нет бандеровщины на Украине, а потом президент говорит, что она есть и является его личной идеологией и идеологией всех украинцев, которые противостоят Путину – так это, они говорят, «не обращайте внимания». Бандера-то, может быть, и в гробу, но полторы тысячи молодчиков с факелами идут по ночному Киеву и орут «Вставай, Бандера!» – отметил политолог.

«Обсуждаются выборы – кто победит, какая придёт демократия. У них С14 – нацистская организация, состоит под контролем СБУ, выполняет её команды, ведёт полубоевые действия против МВД и полиции, которые подчиняются другому кандидату, и они обсуждают, что это – избирательный процесс! Что нужно в голове иметь, чтобы это называть избирательным процессом?

Неужели вы думаете, что из этого, что вы создали, есть какой-то разумный мирный демократический выход? Вы поотрываете головы друг другу и зальёте кровью и Киев, и всю остальную Украину! И это сделают ваши Порошенко, Тимошенко и Зеленский, он же – Коломойский. Потому что разницы между ними нет! Этот провозгласил Бандеру героем и завещал всем молиться на него, а когда спросили Тимошенко и Зеленского, они заявили, что думают точно так же», – добавил Куликов.