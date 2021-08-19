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19.08.2021 22:08 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
беспредел, Дзен, Коррупция, Криминал, нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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«Нацкорпус» – это лишившиеся крыши «моджахеды по вызову» – Золотарёв

Новости УкраиныПоследняя акция «Нацкорпуса», во время которой в Киеве радикалы подрались с полицией из-за советских...

Последняя акция «Нацкорпуса», во время которой в Киеве радикалы подрались с полицией из-за советских декораций, проводилась для того, чтобы набить цену экстремистской организации, способной на заказ устраивать массовые беспорядки.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Националисты, в отличие от патриотов, ничего не создают, они умеют только разрушать, что они и продемонстрировали. Ну, там, судя по всему, были наши «моджахеды по найму», точнее – по вызову. Очень удобный момент набить себе цену.

Ведь, как мы видим в ситуации с «Нацкорпусом», те, кто был политической крышей, теперь далеко – на солнечных берегах Италии. Это может вызвать определенные проблемы – не будет охранной грамоты и соответственно проблемы с финансированием организации», – констатировал Золотарёв.

При этом он отметил, что, несмотря на всю «мобилизацию», радикалов собралось меньше тысячи.

«Это, как говорил герой фильма «Ликвидация» – картина маслом. А тут в преддверии горячей политической осени показать – мы готовы, мы в деле. Поэтому пострадали – безобидные автоматы газированной воды и антураж советской хрущёвской квартиры», – отметил политолог.

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