31.10.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
История, Политика, Россия, Украина
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«Нацкорпус» негодует: В Киеве пахнет русским духом


На Украине продолжают утверждать, что являются единственными наследниками Древней Руси.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил ведущий радио «Культура» и спикер неонацистской партии «Нацкорпус» Александр Алферов.

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«Российские СМИ непрерывно кормили сознание обывателей тезисом про «русский Крым», и в конце концов она сработала. Мы должны создать ему в противовес украинский мир», – считает Алферов.

«Миф Киевской Руси русские у нас нагло украли, – продолжает он. – А за правду надо бороться. Должны говорить: Украина – исключительный наследник Киевской Руси. Другие нации, которые присваивают эту преемственность, – самозванцы».

По словам собеседника издания, в настоящее время существуют похожие явления.

«На украинских одно- и двугривневых банкнотах изображены князья Владимир и Ярослав. Хорошо, потому что это преемственность традиции государства. Но образ князей на купюрах – русский. С немытыми волосами, странными бородами и в непонятных шапках. Вместо того чтобы поставить в Киеве памятник средневековому воину в доспехах, установили фигуру Ильи Муромца. Имеем неизвестно кого, списанного с картины Васнецова «Три богатыря» и российских мультиков», – возмущается Алферов.


Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве анонсировали госпрограмму присвоения наследия Руси и переименование Украины.

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