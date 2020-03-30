«Нацкорпус» пугал Верховную раду «антиземельным» автопробегом по пустому Киеву

30.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Радикалы группировки «Нацкорпус» Андрея Билецкого устроили акцию протеста против возможного принятия закона о рынке земли.

Для быстрого утверждения скандального законопроекта Верховной рада воспользовалась суматохой вокруг коронавирусного карантина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Колонна из 50 авто, как уверяют участники, выдвинулась к украинскому парламенту по практически пустому Киеву. По дороге националисты остановились у площади, где с помощью пикапа и влезшего на него спикера «Нацкорпуса» Александра Алфёрова, устроили импровизированную трибуну посреди практически пустого пространства.

«Мы против любого карманного государства под названием «Украина» в руках фонда МВФ. Мы требуем от правительства, от президента создания адекватной структуры и понимания экономических процессов в стране, связанных с карантином и ведением войны…

Мы готовы выйти в любой день, чтобы показать нашу позицию и гарантировать в случае чего, что мы готовы поддержать отказ президента от Минских соглашений, отказ от потакания МВФ, отказ от людей, связанных с олигархами. Слава Украине!» – заявил Алфёров.

После этого главарь киевского отделения «Нацкорпуса», «ветеран Азова» Сергей Тамарин пожаловался, что полиция противодействует автопробегу.

«Десятки, сотни автомобилей наших активистов были блокированы по городу, заблокирован весь правительственный квартал, просто не дают возможности подъехать к Верховной раде», – уверял Тамарин.

Однако колонна двинулась, и через некоторое время была у здания парламента, где уже проходил митинг. «Голосование за рынок земли вредит вашему здоровью» – гласил лозунг на растяжке у сцены.

«Они решили, как последние подонки пропихнуть антигосударственные законы, связанные с землёй через закрытый парламент, – продолжал выступление спикер Алфёров. – они решили это сделать через стены парламента, откуда не выйдет ни один журналист или общественный активист».

«Рынок земли должен быть, но во время войны на Украине это будет просто-напросто позорная распродажа олигархам», – добавил радикал.

Кроме того, Сергей Тамарин не упустил возможности похвастаться перед «побратимами» перемогой.

«Очень хорошая новость для меня лично. Ватного клоуна Сивохо всё-таки уволили с должности. Я напомню, что именно из-за моей – и моих побратимов активной позиции, относительно Сивохи и его желания «пагаварить» во время войны, я получил изолятор и уголовное дело, мой побратим сейчас находится на домашнем аресте. Это небольшая, но во всей этой грязи маленькая хорошая новость», – похвастался националист.