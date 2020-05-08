Нацрада угрожает телеканалам судебными преследованиями за концерты к 9 мая

08.05.2020, Киев, Игорь Петров

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания предупредил, что будет подавать в суд на телеканалы, которые попробуют повторить» опыт «Интера», показавшего в 2018 году на 9 мая показал концерт «Победа одна на всех».

Об этом на заседании Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявила глава Нацрады Ольга Герасимюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы напоминаем медиа, что мы будем мониторить завтрашние эфиры, просим всех относиться к своему зрителю с большим уважением, с чувствительностью к болезненным вопросам, которые до сих пор используются как больные точки.

Хочу напомнить, что мы до сих пор имеем судебные дела. Например, у нас продолжается судебное дело с каналом «Интер», которая касается концерта «Победа одна на всех». По нашему решению предусматривалось взыскание штрафа, поскольку трансляция содержала разжигание национальной вражды. С 2018 года идут эти все рассмотрения, сейчас назначена судебная комплексная психологическо-лингвистическя экспертиза и так далее. Канал «Интер» имеет еще несколько дел, четыре судебные дела.

Я к тому, что все, кто завтра попробует, как говорят «можем повторить», чтобы все имели в виду, что мы не допустим, чтобы информационная безопасность в стране была поругана», – сказала Герасимюк.