09.09.2019, Донецк, Владимир Гладков
 
Война, Донбасс, Украина
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Над украинскими позициями под Донецком поднялось красное знамя

Защитники ДНР оригинальным способом отметили 76-ю годовщину освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, отправив в сторону украинских позиций беспилотник с прикрепленным знаменем Победы (запрещено на Украине после Евромайдана в рамках «декоммунизации»).

Об этом сообщил в своем Telegram-канале российский военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сторону подконтрольного ВСУ города Авдеевка был отправлен квадрокоптер с прикрепленными к нему красными надувными шарами и Знаменем Победы.

Данная конструкция была вывезена к самой линии фронта и запущена по воздуху в сторону украинских позиций, где впоследствии закрепилась на ЛЭП.

«Стрельба со стороны ВСУ началась ещё в полёте. Потом украинские военные пустили по Знамени два ПТУРа. Мимо. Теперь стрельба прекратилась, как это и должно быть, после появления Красного Флага над любой территорией», – пишет Сладков.

При этом журналист добавил, что своим агрессивным поведением украинские военные продемонстрировали, что не прошли проверку на готовность к миру.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в ДНР на мемориальном комплексе Саур-Могила прошли торжественные мероприятия, посвящённые 76-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

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