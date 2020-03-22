Надежда москитного флота Украины превратилась в братскую могилу

22.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Десантные катера типа «Кентравр», об испытаниях которых накануне у берегов Одессы отрапортовало Минобороны Украины, преподнеся новые боевые единицы как имеющие превосходство над кораблями Черноморского флота, на деле оказались не готовыми к выполнению задач и несущими угрозу для личного состава ВМСУ.

Об этом на своей странице в «Facebook» пишет руководитель «Украинского милитарного портала» Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На этой неделе произошел новый виток эпопеи с «Кентаврами». Шел 4-й год как для ВМС Украины строят 2 десантно-штурмовых катера проекта 58503 «Кентавр-ЛК». Проектант и производитель – «Кузница на Рыбальском» – главный «Судостроитель» страны.

После долгого простоя, состоялись испытания «главного калибра» катеров – 2-х авиационных блоков Б-8М со стрельбой авиационными 80-мм неуправляемыми ракетами с-8 по береговым целям.

Два корпуса были заложены в Киеве 26 декабря 2016 года. С тех времен, долго и тяжело достраивают и, самое главное, доводятся до хотя бы какого-то удовлетворительного состояния, чтобы ВМСУ, закрывая глаза, приняли их.

Новые катера должны были стать следующим эволюционным развитием МБАКов – более мореходные, значительно быстрее, со сбалансированным комплексом вооружения и возможностью выполнения большего количества задач – от доставки морпехов до противодиверсионной обороны.

Но этого не произошло. Катера вышли такие же сырые и низкокачественные, как и предшественники, а сама конструкция просто ужасная для высадки морской пехоты (это я как морпех говорю). Так же, не получилось и со скоростью. Сначала планировали получить 45 узлов потом «более 40 узлов» потом «до сорока» а уже сейчас говорят «до 30-ти узлов».

Почему не удалось? Наверное, потому что это и есть уровень украинского военного судостроения. ВМС/ГШ формируют абстрактное и неоправданное ТТЗ, КБ не способно качественно проработать проект, а строители его сделать. При этом государство тратит значительные средства, а флот теряет драгоценное время и не получает техники, которая способна выполнять поставленные задачи», – пишет украинский военный эксперт.

Чмут раскритиковал новые катера за их недостатки.

«Проект вышел «тяжелый» и несбалансированный. 32 морпеха, которых он должен доставлять, превращают его в братскую могилу. Единственная аппарель на баке узкая, а чтобы до нее дойти, надо пройти немало узких мест, где спокойно можно зацепиться снаряжением или оружием. Места в десантном отделении крайне мало, места под рюкзаки, РПГ/ПКМ/АГС/боекомплект или групповое имущество нет. Где положить раненого или как сложить какой-то габаритный груз – тоже не понятно. Западные аналоги в этом вопросе значительно продуманнее.

Абсурдно выглядит применение сплошного противопульного бронирования – от малокалиберных снарядов и ракет оно не спасает, но ограничивает скорость и маневренность. От сплошного бронирования отказались после 2-й Мировой, а в 80-х годах вернулись к локальному бронированию важнейших узлов и агрегатов, а также конструкционному бронированию для уменьшения последствий поражения кораблей (повышения живучести). Мы же идем «своим путем». Снова.

Отдельное удивление вызвал комплекс вооружения. 2 легких боевых модуля еще можно понять, но оснащение морского катера авиационными неуправляемыми ракетами не поддается логике. Стрелять по берегу ими не эффективно, ведь дальность огня 2-3 км, БЧ слабая, а точность на море оставляет желать лучшего. Да еще надо цель иметь в береговой полосе какую-то. Стрельба с неподвижного положения абсурдна, ведь катер становится мишенью. Стрельба по надводным целям тоже сомнительна, ведь малый катер быстро маневрирует, и попасть будет сложно, а большой корабль НУРсы не сильно и повредят, конечно, если еще катеру удастся подойти на те 2-3 км для стрельбы.

Надеюсь, что история как с МБАКами так и с «Кентаврами» закончится достройкой того, что уже заложено и строится. В дальнейшем, стоит ориентироваться на западные отработанные проекты и технологические решения и искать возможности к совместной кооперации в Украине», – написал Чмут.