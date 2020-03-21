Россия репетирует штурм побережья: Украина спешно вывела катера из Одессы

21.03.2020, Киев, Михаил Рябов

Сразу три больших десантных корабля Черноморского флота России – «Саратов», «Новочеркасск» и «Цезарь Куников» провели учения по высадке морского десанта на необорудованное побережье.

Экипажи кораблей БДК стрельбу из артиллерийских установок по береговым целям, имитирующим огневые точки и пункты управления противодесантной обороны, а затем отработали действия по отражению средств воздушного нападения условного противника, сообщили «ПолитНавигатору» в пресс-службе ЧФ РФ.

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Интересно, что практически одновременно Минобороны Украины отрапортовало о выходе в море из Одессы двух десантно-штурмовых катеров типа «Кентавр», которые были построены в прошлом году.

Катера проходили испытания в море – в условиях штормовой погоды они провели стрельбы из установленной системы залпового огня, которая первоначально создавалась для авиации – ударов с воздуха по наземным целям, а теперь украинцы пытаются приспособить ее для «Кентавров».

«Математику нужно дорабатывать, систему нужно дорабатывать», – прокомментировал итоги стрельб Василий Радчук, начальник управления кораблестроения ВМС Украины, тем не менее, заверив, что считает в целом маневры успешными.

Интересно, что телевидение ВМС Украины «Бриз» уже поспешило сообщить о превосходстве «Кентавров» над русскими десантными кораблями.

«Благодаря водометам бронированные десантно-штурмовые катера, вооруженные 40 ракетами каждый, способны достигать скорость до 30 узлов. Проведя дальние и ближние залпы, быстро приблизиться к берегу и выдвинуть штурмовую группу численностью до 36 человек. Такие характеристики полностью устраивают командование ВМС, а, главное, являются достойным ответом устаревшим БДК Черноморского флота РФ, которые уже давно исчерпали свой ресурс», – заверяют украинские военные пропагандисты с «Бриза».

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Руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут ранее заявлял, что построенные на заводе Петра Порошенко катера «Кентавр» оказались далеко не так хороши, как уверяли власти.

«Качество изготовления очень низкое, много конструктивных вопросов есть, как выявилось уже на практике… что-то с чем-то не работает, что-то не бьет, и вопросы, вопросы, вопросы», – заявил Чмут.

Российский флот в 2020 году закрепит господство на Азове и в Черном море, ВМС Украины не имеют сил для противодействия, а Москва может готовить десант для освобождения Одессы, также заявлял Чмут.

Одесса критически важна для Украины – это самая главная экспортная артерия, потеря которой обернется экономическим коллапсом, предостерегал другой украинский военный эксперт Алексей Арестович.